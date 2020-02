Linden-Nord

Karin Menges hat die Lindener Apotheke neun Jahre lang betrieben – jetzt verabschiedet sie sich in den Ruhestand und öffnet am 21. Februar zum letzten Mal die Geschäftsräume an der Limmerstrasse 2d. Das sei wohl das Ende des traditionsreichen Apothekenstandorts direkt am Küchengarten, glaubt sie. „Da wird keine Apotheke mehr reinkommen.“ Die 62-Jährige wollte wegen des Baus der Hochbahnsteige ihren auslaufenden Vertrag nicht wie vertraglich festgelegt um fünf, sondern nur um zwei bis drei Jahre verlängern. Darauf ließ sich aber der Vermieter nicht ein, also kündigte sie das Mietverhältnis. „Ich hätte mich gefreut, wenn der Betrieb in der Familie geblieben wäre“, sagt Menges. Ihre beiden Kinder studieren Pharmazie – der Sohn sei gerade fertig geworden. „Er wollte die Apotheke aber wegen der Begleitumstände leider nicht übernehmen“, erklärt Menges. Ihre fünf Mitarbeiter hätten andernorts einen guten Folgevertrag bekommen.

Traditionsreicher Standort

Schon seit dem 19. April 1875 ist in dem Haus eine Apotheke ansässig. In drei Generationen hatte zunächst die Familie Baumeister die Lindener Apotheke betrieben. Danach wurden die Räume zu einer Doc-Morris-Apotheke. Als Menges das Ladenlokal 2011 übernahm, gab sie der Apotheke wieder den ursprünglichen Namen. Und nun ist bald Schluss. „Es gibt besondere Rabatte, alles was wir im Keller haben, muss raus“, sagt sie. „Viele Kunden wollen sich auch ein Erinnerungsstück mitnehmen und fragen nach den alten Apothekengefäßen aus Glas, Porzellan oder Holz.“ Am Freitagmorgen, 21. Februar, werden das letzte Mal Rezepte entgegengenommen. Ob sie auch am letzten Tag bis um 18.30 Uhr geöffnet haben werde, wisse sie noch nicht genau, meint Menges.

Wer künftig in die Räume einzieht, ist noch unklar. „Es gibt eine Menge Interessierten“, erklärt der Vermieter auf Anfrage.

Von Laura Ebeling