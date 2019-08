Hannover

Die Arbeiter tragen gelbe und orangefarbene Warnwesten – mit einem markanten Detail: Hinten auf den Westen ist das Logo des Circus Roncalli zu sehen. Der Zirkus ist in der Stadt.

Bei 30 Grad schuften die Männer in der staubtrockenen Mittagshitze. Arbeit gibt es genug: Sie müssen insgesamt 80 Zirkuswagen von einem 750 Meter langen Güterzug abladen, der am Vormittag aus Lübeck kommend auf ein Seitengleis eingefahren ist. Anschließend muss der Tross an den Waterlooplatz gebracht werden, wo das Zelt zeitgleich aufgebaut wird.

Schonender Schienentransport

Per Traktor werden die Garderoben und Mannschaftswagen, Küchen, Verkaufsstände und eine eigene Schneiderei langsam von den 50 Loren geladen. Nach seinem letzten Gastspiel in Lübeck mit mehr als 44.000 Besuchern schlägt der Zirkus Roncalli seine Zelte nun bis Anfang Oktober in Hannover auf. Der Schienentransport sei schonender und schneller für die teilweise sehr alten Schaustellerwagen als über die Straßenwege, sagt Sprecherin Neele Ziesing. Der älteste Wagen stammt aus dem Jahr 1880 –und ist für lange Autobahnfahrten nicht gemacht.

1200 Tonnen Ausstellungsmaterial trägt der Zug. Darsteller sowie das Zirkuszelt fahren separat über die Autobahn. Die Ankunft des Roncalli-Zuges und der Wagenzug zum Platz ist wie in vielen Städten auch in Hannover zu einem Ritual geworden. Nicht in jeder Stadt ist der Schienenweg logistisch sinnvoll. Aber der etwas abgelegene Lindener Bahnhof ist ideal für die Verladeaktion. Wagen für Wagen schleppt der Traktor von den Zugwaggons, viel Platz hat der Fahrer nicht zum Rangieren, es ist Maßarbeit.

Clowns, Tänzer & Magie

Roncalli holt bei der aktuellen Show die Tiere zurück in den Zirkus – allerdings nicht echt, sondern als Hologramme, erstmals in Hannover. Neben Elefanten und Pferden, die virtuell durch die Manege preschen werden, ist der Zirkus seinen Klassikern aber treu geblieben: Clowns treiben ihre Späße, akrobatische Einlagen und Tänzer sollen die Menge zum Luftanhalten bewegen. Über 10.000 Lichter tauchen das Gelände in magisch-typische Zirkusatmosphäre. Seit seinem Start 1976 prägt Roncalli die Zirkusszene weltweit mit – und ist auch Vorreiter mit der Holografietechnik in der runden Manege.

Spektakuläre Technik im traditionsbewussten Zirkus: Bei Roncalli sind alle Tiere nur Projektionen. Quelle: Bernhard Schässer/Roncalli

Aufbau am Waterlooplatz

Während der kommenden zwei Tage werden 25 Helfer die Zirkuszelte für Roncallis neue Show „Storyteller: Gestern – Heute – Morgen“ aufbauen. Dazu wird eigentlich eine Fläche benötigt, die größer als ein Fußballfeld ist. Der Waterlooplatz ist dafür zu klein, weshalb die Künstler ihre Camper zusätzlich südlich des Maschsees aufstellen.

Die Premiere am kommenden Freitag ist bereits bis auf wenige Restkarten ausgebucht. Tickets gibt es an den HAZ-Ticketshops oder an der Zirkuskasse, die nach Roncalli-Angaben bereits am morgigen Donnerstag um 10 Uhr öffnen soll.

