Hannover

Nach dem Unfall vor einer Kita in Hannover-Bothfeld, bei dem ein 18 Monate alter Junge am Donnerstag ums Leben gekommen ist, ist die Polizei noch immer mit Ermittlungen zur Unfallursache beschäftigt. Das Kind war vom Auto der eigenen Eltern überrollt worden und erlag in einer Klinik seinen schweren Verletzungen.

Warum konnte sich das Auto in Bewegung setzen?

Wie die Polizei mitteilt, hatten die Eltern gegen 9 Uhr mit ihren beiden Kindern in einem SUV vor der Kita am Robinienweg geparkt – einer Sackgasse mit Wendehammer. Am Steuer saß der Vater (42). Als die 40-jährige Mutter mit den Kindern das Auto verließ, um die Tochter in die Einrichtung zu bringen, setzte sich der Wagen aus noch ungeklärter Ursache in Bewegung. Dabei wurde das Kleinkind überrollt. Nun ermittelt die Polizei, wie sich der Wagen anscheinend unvermittelt in Bewegung setzen konnte.

Von Manuel Behrens