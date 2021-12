Hannover

Das Weihnachtsgeschäft ist in vollem Gange, und wird auch im zweiten Corona-Jahr durch eine Flut von Bestellungen im Onlinehandel dominiert. Um die Unmengen von Paketen an die Haustüren zu bringen, brauchen die Zustellunternehmen mehr Fahrzeuge – und leihen diese bei lokalen wie überregionalen Verleihfirmen an. Das macht sich auch in Hannover bemerkbar. Die Folge ist, dass Privatkunden in den Monaten um die Weihnachtszeit länger suchen müssen, um einen Transporter, etwa für Umzüge, zu buchen.

„Es ist schwierig geworden Fahrzeuge zu mieten“, sagt Emile Weisner, Geschäftsführer der Allround-Autovermietung aus Berlin. Sein Unternehmen hat zum 1. Dezember die Firma Hoffmann aus Hannover übernommen, nachdem der namensgebende Geschäftsführer in den Ruhestand gegangen ist. „GLS und Amazon haben wieder ordentlich Fahrzeuge angemietet“, sagt Weisner. Auch die DHL und Post hätten Transporter für die Weihnachtszeit gebucht, allerdings weniger als im Vorjahr. Das Unternehmen habe auf das steigende Volumen an Paketsendungen reagiert und die Flotte vergrößert.

Nur frühzeitiges Buchen hilft

Auch beim überregionalen Vermieter Starcar macht sich die Nachfrage bemerkbar. „Auch in diesem Jahr mieten Unternehmen, die auf den Transport von Paketen spezialisiert sind, im wahrsten Sinne des Wortes alle Fahrzeuge an, die sie bekommen können“, sagt Sprecherin Julia Knöpfle. Bei Starcar wie auch bei Allround halte man allerdings Fahrzeuge für Privatkunden zurück. Beide Verleiher raten ihren Kundinnen und Kunden allerdings dazu, Transporter frühzeitig zu buchen.

Denn vor allem die Subunternehmer von Zustelldiensten wie Amazon und GLS mieten die Fahrzeuge nicht tageweise. „Die Zeitspanne umfasst zwei bis drei Monate“, sagt Weisner von Allround. Das betreffe die Vorweihnachtszeit ab Mitte November bis zum Retourgeschäft im Januar. „Bis Weihnachten zu Rekorden bei der Paketzustellung kommen“, sagt Uwe Garbe vom Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN). Er rechnet damit, dass landesweit Fahrzeuge im „vierstelligen Bereich“ angemietet werden.

Wenn der Fuhrpark nicht ausreicht: Zustellunternehmen müssen wegen der Auftragslage externe Fahrzeuge hinzumieten. Quelle: Christian Charisius/dpa

Paketbranche macht über 23 Milliarden Euro Umsatz

In welchem Umfang der Pakethandel, auch durch Corona, zugenommen hat, das verdeutlicht die aktuelle „Kurier-, Express- und Paketdienst-Studie 2021“ (KEP) vom Bundesverband Paket- und Expresslogistik (BIEK). Demnach ist das Volumen an Sendungen im vergangenen Jahr um 10,9 Prozent gewachsen und kommt auf 4,05 Milliarden Sendungen bundesweit. Der Gesamtumsatz der Branche stieg erstmals auf 23,5 Milliarden Euro. Verglichen mit 2010 sind die Umsätze um 67 Prozent, also rund zwei Drittel gestiegen. „Die Corona-Pandemie hat das Wachstum im Sendungsvolumen deutlich beschleunigt“, heißt es in der Studie.

Autoverleiher können Fahrzeugflotten nicht vergrößern

Doch der steigenden Auftragslage für Zustellunternehmen und deren Nachfrage nach Fahrzeugen steht ein gewaltiger Mangel entgegen. Wie Weisner von Allround sagt, gibt es derzeit kaum geeignete Transporter auf dem Markt. Die Produktion von Neufahrzeugen verschleppe sich wegen des aktuellen Teilemangels. „Wir können bei den Herstellern zum Teil nur 40 Prozent dessen bestellen, was wir eigentlich benötigen“, sagt er. Gleichzeitig sei der Markt für Gebrauchttransporter leergefegt. „Die Fahrzeuge, die es gibt, werden zu überteuerten Preisen angeboten“, sagt er. „Die Lösung ist, dass wir länger mit unserem Fuhrpark arbeiten.“

Von Manuel Behrens