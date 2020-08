Hannover

Ein weiterer heißer Sommertag in Hannover. Die Menschen sitzen im Freien, genießen kühle Getränken und leichte Speisen. Auch im Restaurant Stadtmauer am Hohen Ufer ist das an diesem Montag so. Die Sonnenschirme sind aufgespannt, Servicekräfte nehmen Bestellungen entgegen. Alles scheint zu sein wie immer. Doch das ist nur der oberflächliche Eindruck. Denn Bedran Özgör, Chef des direkt an der Leine gelegenen Lokals, ist am Sonnabendmorgen an einem Herzinfarkt gestorben – im Alter von nur 40 Jahren. „Der Schock sitzt tief“, sagt einer der Mitarbeiter sichtlich betroffen. Gleichwohl laufe der Betrieb weiter. „Es wäre nicht in seinem Sinne gewesen, die Läden vorübergehend zu schließen.“

Sieben Restaurants mit 250 Mitarbeitern

Der Plural ist bewusst gewählt. Sieben Gastronomien mit rund 250 Mitarbeitern sind es, die ganz oder in Teilen unter Bedran Özgörs Regie standen. Mit seinen Brüdern Ferit und Recep hatte er in Hannover binnen weniger Jahre ein Familienimperium aufgebaut. Im September 2018 eröffnete das erste Stadtmauer-Restaurant nahe der historischen Ufermauer an der Leinepromenade. Seit 2019 gibt es das Stadtmauer-Lokal in der Rathenaustraße hinter der Oper, Anfang dieses Jahres kam ein weiteres im Ernst-August-Carrée am Hauptbahnhof dazu, Ende Mai folgte der jüngste Stadtmauer-Ableger am Lister Platz.

Bereits seit 2011 betreibt die Gastronomenfamilie zudem das Restaurant Hugos im Ernst-August-Carrée, 2016 folgte die 6 Sinne Sky Bar an der Heiligerstraße und zwei Jahre später das Restaurant 6 Sinne Riverside am Hohen Ufer.

„ Bedran war jeden Tag in den Läden und hat die Mitarbeiter persönlich begrüßt“, erzählt eine Angestellte, die seit mehreren Jahren für die Özgörs arbeitet. „Wir sind alle todtraurig, wir haben viel geweint. Er war mehr als ein Chef, er war auch ein Kumpel und hat immer für gute Stimmung gesorgt – wir nannten ihn scherzhaft Onkel.“ Am kommenden Sonnabend sei im 6 Sinne Riverside für alle Mitarbeiter eine Veranstaltung geplant, bei der sie Abschied nehmen könnten.

Die Brüder und andere Angehörige der Familie seien bereits am Montag in die Türkei geflogen, um die Beisetzung in Özgörs Heimatland zu organisieren, sagt die Angestellte.

Beisetzung in der türkischen Heimat

„Es ist unheimlich schmerzhaft, wenn jemand aus der Blüte seines Lebens gerissen wird“, sagt Feyzi Ekinci. Der Wirt des Restaurants Aresto, das am Hohen Ufer in Nachbarschaft zum Stadtmauer-Restaurant zu finden ist, war mit Bedran Özgör befreundet. Am Sonntag kondolierte er der Familie bei einer Trauerfeier, die in Lehrte abgehalten wurde. „Das war sehr ergreifend“, berichtet Ekinci, der wie der Verstorbene kurdischer Jeside ist. Özgör habe immer sehr viel gearbeitet. Nun müsse die Last auf weitere Schultern neu verteilt werden. Aber die Familie werde in Bedran Özgörs Sinne weitermachen, glaubt er. So sehen es auch die Mitarbeiter, die am Montag am Hohen Ufer die Gäste bewirten.

Bedran Özgör zeigte im Mai das neu eröffnete Stadtmauer-Lokal am Lister Platz Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Bedran Özgör hatte zusammen mit seinen Brüdern zunächst in Oldenburg die Gastronomiekette El Solin aufgebaut, die sie später wieder verkauften. Seine Ausbildung machte er bei der Systemgastronomie Alex, seine Brüder sind Quereinsteiger. Er berichtete einmal, dass die drei zu Ehren ihres im Alter von nur 48 Jahren verstorbenen Vaters, der ebenfalls Gastronom war, in die Branche eingestiegen seien. Auch Özgörs 18-jährige Tochter Rojalin half bereits im Stadtmauer-Lokal am Lister Platz aus; sein Schwager ist dort Betriebsleiter.

Die Familie Özgör habe die hannoversche Gastronomieszene binnen kurzer Zeit auf bemerkenswerte Weise geprägt, sagt Björn Hensoldt, einer der Geschäftsführer der Firma Gastrotrends, die ebenfalls mehrere Lokalitäten in Hannover betreibt, darunter das Reimanns Eck, das Vier Jahreszeiten, die Schateke und den Waterloo-Biergarten. Bedran Özgör und seine Brüder hätten „viele kreative Ideen verwirklicht und Stil bewiesen“, meint Hensoldt.

Stilvolle Innenarchitektur

Özgör hatte stets betont, dass die Familie für die Inneneinrichtung ihrer Lokale keine Architekten beschäftige, sondern diese selbst designe – mit Anregungen aus Metropolen wie Singapur, Los Angeles und Dubai. So wurde zum Beispiel aus dem ehemals karibischen Restaurant am Lister Platz eine modern-rustikale Stadtmauer-Dependance mit Retroelementen, für die Künstler Oliver Schwan ein Wandbild von einer Frau mit korallenfarbigem Haar inmitten von Blüten anfertigte.

Bedran Özgör (Mitte) mit seinen Brüdern Recep (links) und Ferit. Quelle: Frank Wilde (Archiv)

Gäste beweisen Pietät

Dass der häufig mit einem strahlenden Lächeln anzutreffende Gastronom auch bei den Gästen beliebt war, zeigt sich auf besondere Weise. Im Stadtmauer-Lokal am Hohen Ufer hätten einige ihre Reservierungen aus Gründen der Pietät storniert, berichtet ein Mitarbeiter.

Angesichts der traurigen Nachricht sei ihnen ein unbeschwerter Restaurantbesuch nicht angemessen erschienen.

