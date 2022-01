Hannover

Wer sich vermählt, sollte den Hochzeitstag möglichst im Kopf behalten – auch nach vielen Jahren. Bei Brautpaaren sind eingängige Daten daher sehr beliebt. In diesem Jahr fallen zwei Schnapszahlen ins Auge, der 2.2.22 und der 22.2.22. Das Standesamt Hannovers bietet an beiden Tagen Trauungen an, und schon jetzt sind die Termine ausgebucht. Insgesamt 28 Paare werden sich an den beiden Tagen das Ja-Wort geben.

Wochentage als Trauungen eigentlich unbeliebt

Beide Termine fallen auf Wochentage, und die sind bei Hochzeitswilligen üblicherweise unbeliebt. „Werktage sind für Eheschließungen eigentlich überhaupt nicht attraktiv“, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Daher biete das Standesamt solche Termine normalerweise nicht an. In diesem Fall aber habe es eine gewisse Nachfrage gegeben. „Und natürlich haben wir darauf reagiert“, sagt Möller.

Von Andreas Schinkel