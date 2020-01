Hannover

2000 Landwirte vor dem Neuen Rathaus, 3000 Teilnehmer bei Fridays for Future: Am Freitag wird es richtig voll in Hannovers Innenstadt. Die Initiative Land schafft Verbindung will wie schon im Oktober mit einer großen Trecker-Sternfahrt in die Landeshauptstadt rollen, um gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung zu protestieren. Zeitgleich laufen die Klimademonstranten unter anderem über die Berliner Allee und den Aegidientorplatz.

Die Bauern haben den kommenden Freitag ausgewählt, weil dann in Berlin die Internationale Grüne Woche startet. Bundesweit wird deshalb zu Protesten aufgerufen. „Die Landwirte kämpfen für faire Rahmenbedingungen für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Landwirtschaft“, sagt Sprecherin Henriette Struß. Die zentrale Kundgebung auf dem Trammplatz ist für 12 bis 15 Uhr vorgesehen.

Route von Fridays for Future noch offen

Fridays for Future wiederum startet ebenfalls um 12 Uhr vor der Oper, von dort soll es unter anderem über den Ernst-August-Platz, die Raschplatzhochstraße, Berliner Allee und den Schiffgraben weiter zum Aegi und zurück zur Oper gehen. Der Abschluss ist für 14 Uhr geplant. Der Routenverlauf stand am Dienstagnachmittag aber noch nicht definitiv fest. „Die Abstimmungen laufen noch“, sagt Polizeisprecherin Antje Heilmann.

2000 von ihnen wollen aber bereits zuvor bei Parents for Future mitmachen. Die Demo startet um 11.30 Uhr an der Musikhochschule und will von dort aus Richtung Oper ziehen. Die geplante Strecke führt vom Neuen Haus über die Berliner Allee und Lister Meile zum Ernst-August-Platz und von dort aus via Kröpcke zur Oper.

„Massive Verkehrsstörungen “

Angesichts der Großdemos rechnet die Polizei am Freitag „mit massiven Verkehrsstörungen“, sagt Heilmann. Möglicherweise könnten sogar mehr als die bislang veranschlagten 2000 Landwirte nach Hannover kommen, da es dieses Mal nur insgesamt zwei „Land schafft Verbindung“-Proteste im Norden gibt. Daher könne davon ausgegangen werden, dass auch Bauern aus weiter entfernten Gemeinden sich auf den Weg in die Landeshauptstadt machen.

Am 22. Oktober rollten schon einmal 2000 Traktoren nach Hannover – doppelt so viele wie erwartet. Das Ziel war der Maschsee, das gesamte Rudolf-von-Bennigsen-Ufer wurde damals als Parkfläche freigegeben. Weil dennoch nicht alle Fahrzeuge Platz fanden, standen sie am Ende sogar auch auf der Hildesheimer Straße und entlang der Lavesallee. Viele Landwirte erreichten Hannover erst, als die Kundgebung schon wieder beendet war.

Laut Heilmann wird es auch dieses Mal wieder feste Startpunkte für die Sternfahrt im Umland und restlichen Niedersachsen geben. Demzufolge brechen die Landwirte unter anderem von Garbsen und Wedemark auf, aber auch aus weiter entfernten Gemeinden wie Uelzen, Celle, Bad Nenndorf und Eschershausen (Kreis Holzminden).

Sperrungen rund ums Neue Rathaus

Die genauen Routen stehen jedoch noch nicht fest, im Oktober rollte ein Großteil der Trecker über den Südschnellweg und die Hildesheimer Straße Richtung Innenstadt. Ebenfalls offen ist, welche Straßen dauerhaft gesperrt werden, damit die Traktoren abgestellt werden können. Nach jetzigem Stand wird lediglich der Trammplatz definitiv bis 15 Uhr komplett gesperrt.

Voraussichtliche Route der Fridays-for-Future-Demo und Zielpunkt der Treckerdemo

Angesichts der 5000 Demonstranten und 2000 Trecker bittet die Polizei „mit Nachdruck“, am Freitag nicht mit dem Auto in die City zu fahren. „Verkehrsteilnehmer müssen sich auf zum Teil lange Wartezeiten einstellen“, sagt Heilmann. „Insbesondere auf den Zufahrtswegen wird es zu temporären, teilweise auch längerfristigen Straßensperrungen kommen.“ Am besten sei der Umstieg auf die Stadtbahn. Normalität herrsche auf den Straßen wahrscheinlich erst wieder ab 18 Uhr.

Lesen Sie auch

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Peer Hellerling