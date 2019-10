Die deutlich größer ausgefallene Trecker-Demo in Hannover hat die Polizei vor unerwartete Herausforderungen gestellt. Statt 1000 Teilnehmern waren es plötzlich doppelt so viele. Die Konvois aus Burgdorf und Sehnde wurden aus Personalgründen zusammengelegt, in der Stadt zahlreiche Straßen zu Parkzonen erklärt.