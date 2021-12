Triage-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts stößt in Niedersachsen auf positives Echo

Hannover

Der Gesetzgeber muss unverzüglich Vorkehrungen zum Schutz behinderter Menschen im Falle einer pandemiebedingten Triage treffen. Das hat am Dienstag das Bundesverfassungsgericht entschieden und damit der Verfassungsbeschwerde mehrerer behinderter Menschen stattgegeben. Auf welche Weise der Bundestag regele, dass diese Personen nicht benachteiligt werden, bleibe dem Gesetzgeber überlassen, hieß es. Das Wort Triage stammt vom französischen Verb „trier“, das „sortieren“ oder „aussuchen“ bedeutet. Es beschreibt eine Situation, in der Ärzte entscheiden müssen, in welcher Reihenfolge sie Menschen helfen – was bedeutet, dass für manche Hilfe zu spät kommen kann.

EU-Abgeordnete: „In Deutschland darf es keine Grauzonen geben“

„Es gibt in Deutschland keine offiziellen Belege, aber immer wieder Berichte darüber, dass behinderte oder schwer vorerkrankte Menschen in solchen Situationen benachteiligt werden“, sagte die aus Niedersachsen stammende grüne Europaabgeordnete Katrin Langensiepen. Sie ist die erste Frau im Europaparlament mit Behinderung. Sie wechselte 2019 aus dem hannoverschen Rat nach Brüssel. In anderen EU-Mitgliedstaaten seien bereits Menschen mit Behinderungen und ältere Menschen aufgrund ihrer „geringen Heilungschancen“ an Krankenhäusern zurückgewiesen worden oder aus entsprechenden Einrichtungen gar nicht erst ins Krankenhaus gebracht worden. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes sorge dafür, dass es in Deutschland keine Grauzonen gebe, in denen Behinderte oder Vorerkrankte menschenrechtswidrig benachteiligt würden.

Die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Martina Wenker, forderte, die Ärzteschaft in das Gesetzgebungsverfahren einzubeziehen. Der Gesetzgeber müsse unbedingt beachten, dass die Verantwortung bei den vor Ort Handelnden liegen müsse. Es müsse in jedem Einzelfall die medizinische Indikation, der erklärte Patientenwille und eine gewisse Erfolgsaussicht der Behandlung berücksichtigt werden.

Ärztekammerpräsidentin: „Es muss im konkreten Einzelfall entschieden werden“

Listen, die bestimmte Vorerkrankungen oder Behinderungen im Hinblick auf eine Triage kategorisierten, dürfe es nicht geben. Es müsse im konkreten Einzelfall entschieden werden – und zwar nicht gegen ein Leben, sondern aktiv für ein anderes. Wenker zufolge gab es Triagesituationen in Niedersachsen bislang nicht. Im Gegenteil: „Aktuell gibt es in Norddeutschland noch Intensivkapazitäten“, sagte Wenker. Außerdem habe sich gezeigt, dass dreifach geimpfte Patienten nicht schwer an Omikron erkrankten. „Wenn es in Deutschland weiterhin solche Fortschritte beim Impfen gibt und wir die 80-Prozent-Grenze erreichen, bin ich verhalten optimistisch, dass es in Norddeutschland nicht zu Triagen kommt“. Auch die Frage, ob sich Ärzte in der Pandemie irgendwann zwischen geimpften und ungeimpften Patienten entscheiden müssten, stelle sich momentan gar nicht. „Es spielen bei einer Triage immer so viele Parameter mit, dass der Fall, dass dieses Kriterium einzig ausschlaggebend ist, praktisch kaum vorstellbar ist.“

Auch bei anderen niedersächsischen Experten stößt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts auf ein weitgehend positives Echo. „Mit ihren Befürchtungen der Ungleichbehandlung haben die Beschwerdeführer vor dem Verfassungsgericht völlig recht“, sagte der hannoversche Medizinethiker und Jurist Professor Nils Hoppe. Das Urteil sei folgerichtig und wichtig und eine Triage immer schwierig, weil sie bedeute, dass man durch eine Priorisierung nie zu einer guten, sondern allenfalls zu der am wenigsten schlechten Lösung komme. Zudem handele es sich bei einer klinischen Triage nicht mehr um ein theoretisches Gedankenexperiment aus einem Medizinethik-Seminar, sondern um erwartbare Realität. „Die Grenzziehungen zwischen Behinderung, Gebrechlichkeit und Komorbidität ist bislang nicht ausreichend scharf, um bei einer Priorisierungsentscheidung Sicherheit zu bieten“, sagte Hoppe.

Notfallmediziner: „Triage findet ständig statt“

Mehr Rechtssicherheit sieht auch ein Notfallmediziner aus dem Umland Hannovers. „Eine stille Triage findet ständig statt, auch außerhalb der Pandemie.“ Grundsätzlich gelte, dass eine Behinderung kein Nachteil innerhalb einer Triage sein darf, und so werde auch verfahren. „Für uns Notfallmediziner, die bei einer Sichtung oder Auswahl eine Behinderung oder Vorerkrankung ausblenden, bedeutet das Urteil, dass ein Patient mit Behinderung weder bevorzugt noch benachteiligt werden darf.“

In den Kliniken der Region wird das Urteil ebenfalls begrüßt. „Es ist gut, den behandelnden Ärztinnen und Ärzten in klinisch-ethischen Entscheidungssituationen einen rechtssicheren Rahmen zu schaffen. Eine Triage bleibt dabei grundsätzlich eine ärztliche Einzelfallentscheidung“, betont Nico Gerdau, Sprecher des Klinikums der Region Hannover.

Von Jutta Rinas und Susanna Bauch