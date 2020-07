Die Polizei warnt vor Trickbetrügern, die derzeit in der Region Hannover unterwegs sind. Am Montag waren sie in den Stadtteilen List und Südstadt erfolgreich. Sie gaben sich als Polizisten aus und erbeuteten Gold und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Die Kripo sucht dringend Zeugen.