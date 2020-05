Trickbetrüger erbeutet Schmuck einer 83-Jährigen in Hannover

Hannover

Eine 83 Jahre alte Frau ist am Sonnabendnachmittag in Hannover Opfer eines Trickbetrügers geworden. Der Verdächtige hatte sich als Polizist ausgegeben und so Schmuck der Seniorin erbeutet. Die Tat hat sich in einer Wohnung am Goetheplatz in der Calenberger Neustadt zugetragen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Trickbetrüger hatte sein Opfer zunächst angerufen, sich als Ermittler ausgegeben und erklärt, er müsse zu ihrem Schutz ihren Schmuck in der Wohnung fotografieren. Tatsächlich klingelte es gegen 13. 30 Uhr an der Tür der Wohnung der 83-Jährigen. Ein etwa 30 Jahre alter Mann stand davor, der vorgab, Polizist zu sein. So verschaffte sich der Täter Zutritt zu den Räumen seines Opfers.

Seniorin leicht verletzt

In der Wohnung erklärte der angebliche Beamte erneut, er wolle den Schmuck der Seniorin sehen, um die Wertsachen zu fotografieren. Als die 83-Jährige dem Mann die Ringe und Ketten zeigte, kam ihr die Situation plötzlich merkwürdig vor. Die Seniorin weigerte sich, dem angeblichen Polizisten den Schmuck zu übergeben. In diesem Moment riss der Unbekannte der Frau die Gegenstände aus den Händen und flüchtete. Die 83-Jährige trug dabei leichte Verletzungen davon. Sie verständigte anschließend die Polizei.

Der Trickbetrüger ist etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hat einen dunklen Teint, sprach Deutsch ohne Akzent, hat kurze, dunkle Haare und war unrasiert. Er trug eine dunkle Hose mit aufgesetzten Taschen und eine dunkle sportliche Jacke, die einer Polizeiuniform sehr ähnlich war, allerdings fehlten die amtlichen Abzeichen. Hinweise auf den Täter nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Nummer (0511) 1 09 55 55 entgegen.

Von Tobias Morchner