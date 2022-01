Eine 83-jährige Hannoveranerin ist am Donnerstag mit 20.000 Euro in bar am Amtsgericht Hannover vorstellig geworden, um ihren Enkel aus der Untersuchungshaft freizukaufen. Erst im Gespräch mit Justizangestellten kam heraus, dass die Frau fast einem Schockanruf auf den Leim gegangen wäre.