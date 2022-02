Trickdiebstähle: Durchsuchung bei falschen Pflegerinnen

Hannover

Die Polizei in Hannover ist zwei mutmaßlichen Trickdiebinnen (17, 24) auf die Spur gekommen. Die Beamten der Zentralen Ermittlungsgruppe (ZEG) „Trick“ haben die Wohnung der Verdächtigen in Göttingen durchsucht. Das Duo steht in Verdacht, eine 82-jährige, pflegebedürftige Frau in Uetze bestohlen zu haben. Eine Täterin soll sich beim Opfer als neue Mitarbeiterin eines Pflegedienstes vorgestellt und ihre Komplizin heimlich ins Haus gelassen haben. Anschließend fehlten beim Opfer Schmuck und Bargeld. Mit der identischen Masche wurde auch schon eine ältere Person im Stadtteil Hannover-Bult reingelegt.

Der Fall in Uetze spielte sich am 2. Oktober 2021 ab. „Bei der Frau wurden Schmuck und Bargeld im Wert von 5000 Euro gestohlen“, sagt Polizeisprecher Markus Schmieder.

Handys und Kleidung sichergestellt

Den beiden mutmaßlichen Täterinnen kam die ZEG „Trick“ mithilfe von Zeugen auf die Spur. Deshalb durchsuchten die Ermittler am Sonnabend die Wohnung der 17- und der 24-Jährigen in Göttingen-Elliehausen. Dabei wurden Mobiltelefone und vor allem Kleidung sichergestellt. Die Polizei hofft, dass insbesondere auffällige Stücke von Hinweisgebern wiedererkannt werden. Die Ermittlungen wegen gewerbs- und bandenmäßigen Diebstahls dauern an.

Wie in Uetze gingen in den vergangenen vier Monaten Täterinnen in zehn angezeigten Fällen in ganz Niedersachsen vor. Das Gemeine an der Masche: Immer sind lebensältere, meist körperlich oder kognitiv eingeschränkte Menschen betroffen. Die Polizei geht davon aus, dass die Tatorte zunächst ausbaldowert wurden und die Diebinnen wussten, dass dort regelmäßig Pflegedienste tätig sind.

Appell der Polizeidirektion Hannover

Die Polizeidirektion Hannover appelliert in diesem Zusammenhang an alle Bürgerinnen und Bürger, keine fremden oder unangekündigten Personen ins Haus oder in die Wohnung zu lassen – auch keine angeblich neuen Pflegekräfte.

Von Britta Mahrholz