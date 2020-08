Hannover

Zechen bis zum Umkippen, Rauschgift konsumieren und mit harten Drogen handeln – auf dem Raschplatz hinterm Bahnhof Hannover nehmen die Probleme zu. Das berichten Anlieger und auch die Diakonie Hannover. „Das Ausmaß der Verelendung ist gestiegen“, sagt Diakoniepastor Rainer Müller-Brandes. Die Situation habe sich verschärft, meint auch Bezirksbürgermeisterin Cornelia Kupsch ( CDU). Der Gastronom Massoud Kader, Betreiber der Cocktailbar Amaro am Raschplatz, erwägt, die Stadtverwaltung zu verklagen. „Es ist extrem schlimm geworden. So kann es nicht weitergehen“, sagt er.

Umbau der ehemaligen Polizeistation ist teuer

Seit Jahren ist der Raschplatz ein Treffpunkt für Trinker, Obdachlose und Drogensüchtige, daran konnte auch der Umbau nichts ändern. Nach etlichen Beschwerden reagierte die Stadtverwaltung. Der Ordnungsdienst verstärkte seine Kontrollen, auch Polizei und die Sicherheitsfirma Protec schauten häufiger auf dem Platz nach dem Rechten. Die Diakonie eröffnete den Rückzugsraum „Kompass“ für Trinker und Obdachlose. Der Raum platzt inzwischen aus allen Nähten, auch der Obdachlosen-Kontaktladen Mecki hat kaum noch Platz für die Bedürftigen.

Anzeige

Eigentlich sollte Mecki in die ehemalige Polizeistation auf dem Raschplatz umziehen, doch das Vorhaben stockt. Das liegt nach Informationen der HAZ daran, dass die Dienststelle mit erheblichem Aufwand umgebaut werden müsste. Die Rede ist von Kosten im siebenstelligen Bereich. Wie der Umbau finanziell gestemmt werden kann, darüber liefen derzeit Gespräche, heißt es.

Weitere HAZ+ Artikel

Z Quelle: Irving Villegas

Bis zu 100 Szenegänger auf dem Platz

„Ich betreibe seit neun Jahren eine Gastronomie am Raschplatz und kann sagen: Es ist immer schlimmer geworden“, sagt Kader. Inzwischen habe er beobachtet, dass auf dem Platz auch harte Drogen konsumiert werden. Ein junges Pärchen aus Berlin habe er kürzlich bewirtet, und die hätten mit Blick auf die Süchtigen auf den Freitreppen gefragt, ob es immer so zugehe auf dem Platz. „Dabei war zu dem Zeitpunkt wenig los“, meint Kader. An warmen, sonnigen Tagen zählt er bis zu 100 Szenegänger.

Erst kürzlich gab der Duke Irish Pub am Raschplatz auf. Inhaber Felix Förster begründete die Entscheidung damit, dass angeblich Betrunkene vom Raschplatz hineingekommen und Gäste beleidigt hätten. Doch es gibt Zweifel an dieser Darstellung. „Eigentlich bleibt die Szene unter sich und sucht keine Gastronomien auf“, sagt Diakoniepastor Müller-Brandes.

Hilft ein Alkoholverbot?

Wie soll es nun weitergehen? „Am besten wäre ein Alkoholverbot für den Platz“, sagt Amaro-Inhaber Kader. Dann könne die Polizei durchgreifen. Von einem solchen Verbot hält Diakoniepastor Müller-Brandes wenig. „Prohibition hat noch nie geholfen“, sagt er. Das Problem verlagere sich nur, weil die Süchtigen ihren Alkohol 200 Meter weiter trinken.

Bezirksbürgermeisterin Kupsch will jetzt die Stadt bitten, sich der Probleme intensiver anzunehmen. „Die Bemühung war da, aber es hat sich nicht wirklich etwas verbessert“, sagt sie.

Von Andreas Schinkel