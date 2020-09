Hannover

Die Probleme an Hannovers Brennpunktplätzen sind längst nicht gelöst – das haben Anwohner des Weißekreuzplatzes und des Marstalls kürzlich im Bezirksrat Mitte der Stadtverwaltung und den Politikern vor Augen geführt. Auf dem Weißekreuzplatz verursachen Trinkergruppen noch immer Lärm und Schmutz, auf dem Marstall machen sich Drogenhändler und Prostituierte breit. Für die Anwohner des Weißekreuzplatzes ist es besonders bitter, weil vor zwei Jahren nach mehreren Bürgerdiskussionen Benimmregeln für den Platz vereinbart worden waren – offenbar ohne Erfolg.

Nach den Klagen der Anwohner im Bezirksrat sind Lösungsvorschläge rar. Die Parteien im Rat, ansonsten um Stellungsnahmen nicht verlegen, halten sich zurück. Die Diakonie Hannover regt auf Nachfrage der HAZ eine Mischung aus Toleranz und Durchgreifen an.

Menschen in existenzieller Armut

„Wir kommen nicht umhin, den Anblick von Elend zu ertragen“, sagt Diakoniepastor Rainer Müller-Brandes. Eine Verdrängung sei keine Lösung. „Die Menschen, die aus Osteuropa zu uns gekommen sind, befinden sich in einer existenziellen Armut“, sagt er. Das bedeutet, dass sie sich jeden Tag Gedanken machten, wo sie schlafen, wo sie etwas zu essen bekommen. „Anderes rückt in einer solchen Situation in den Hintergrund.“

Zugleich betont Müller-Brandes, dass die vereinbarten Regeln auf dem Weißekreuzplatz eingehalten werden müssten. „Gegebenenfalls müssen Ordnungsdienst und Polizei Platzverweise aussprechen“, sagt der Diakoniepastor.

Grüne: Ordnungsdienst und Sozialarbeiter gehen gemeinsam auf Streife

Tatsächlich hat die Stadt kürzlich im Bezirksrat betont, dass der Ordnungsdienst mehrmals am Tag auf dem Weißekreuzplatz nach dem Rechten schaut, offenbar ohne Erfolg. Grünen-Fraktionsvize Daniel Gardemin schlägt vor, dass der Ordnungsdienst künftig zusammen mit einem Sozialarbeiter über den Platz patrouilliert. „Das könnte die Ansprache verbessern“, sagt Gardemin. Solche Teams seien auch auf der Limmerstraße unterwegs, und das habe einen gewissen Erfolg gebracht.

Anwohner haben jetzt den Bau eines Spielplatzes auf einem Teil des Weißekreuzplatzes vorgeschlagen. Diakoniepastor Müller-Brandes hält die Idee für überzeugend. „Dadurch werden auf dem Platz andere Akzente gesetzt“, findet er. Wenn schon nicht das Miteinander klappe, dann zumindest das Nebeneinander.

Von Andreas Schinkel