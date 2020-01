Hannover

Ein Räuber hat eine Frau in der Altstadt von Hannover überfallen und verletzt. Der Täter hatte sein Opfer von hinten geschubst und der am Boden liegenden Frau dann noch gegen den Kopf getreten. Mit ihrer Handtasche als Beute ergriff der Mann die Flucht, die Polizei sucht nun nach ihm.

Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, ereignete sich der Überfall bereits am vergangenen Freitag gegen 18 Uhr. Die 69-Jährige war auf dem Johann-Trollmann-Weg zwischen Kreuzkirche und Burgstraße unterwegs, als sie attackiert wurde. Nach dem Angriff floh der Unbekannte in Richtung Knochenhauerstraße und Corvinusweg.

Handtasche leer wiedergefunden

Die verletzte Frau machte durch Hilferufe auf sich aufmerksam, zwei Zeugen fanden die Verletzte schließlich und riefen die Polizei. Doch die Ermittler konnten gegen 18.10 Uhr lediglich die leere Handtasche am Parkhaus Schmiedestraße finden.

Vom Räuber gibt es lediglich eine vage Beschreibung. Er soll etwa 1,70 Meter groß und schlank sein, während des Überfalls war er dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (0511) 109 28 20 entgegen.

Von Peer Hellerling