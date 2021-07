Hannover/Ibiza

Ernst August von Hannover hat offenbar gegen gerichtliche Auflagen verstoßen. Mehrere spanische Medien berichten, dass der 67-Jährige am vergangenen Wochenende nach Ibiza geflogen ist. Das an sich ist zwar nicht verboten, doch der Welfenprinz wurde dort beim Biertrinken beobachtet – trotz entsprechenden Verbots im Zuge seiner Bewährungsstrafe wegen tätlichen Angriffs auf österreichische Polizisten.

Unter anderem die Zeitung „El Periodico“ berichtet vom Flug und dem erfrischenden Getränk auf der Baleareninsel. Die Klatsch-Sendung „Viva la vida“ des spanischen TV-Senders Telecinco zeigte sogar Fotos des Welfenprinzen, wie er lässig in einem Stuhl sitzt und aus der Flasche trinkt. Nicht bekannt ist allerdings, ob es sich dabei um alkoholfreies Bier handelte.

Im Rausch zwei Polizisten angegriffen

Denn: Ernst August muss strikt abstinent leben. Diese Auflage bekam er im März, als ihn das Landesgericht Wels in Österreich zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilte. Der 67-Jährige hatte im Juli 2020 im Zustand voller Berauschung zwei Polizisten angegriffen. Weitere Sanktionen: drei Jahre nicht auf seinem Anwesen in Oberösterreich leben und sich in Psychotherapie begeben.

Unmittelbar vor dem jetzigen Ausflug begab sich Ernst August sogar in eine Klinik im österreichischen Altaussee. Unter anderem im Angebot: Entgiftung des Körpers. Wollte der Welfenprinz sich womöglich vom Alkohol entwöhnen? Nach eigener Auskunft nicht. Der Zeitschrift „Bunte“ sagte er nur wenige Tage vor dem Ibiza-Flug, es gehe um Stressabbau und die Rückkehr zum Idealgewicht.

Droht juristisches Nachspiel?

Ob das Bier für den Urenkel des letzten deutschen Kaisers allerdings ein juristisches Nachspiel haben wird, ist noch offen. Das Landesgericht Wels war am Mittwoch für die HAZ nicht erreichbar. Auch das Haus Hannover reagierte nicht auf eine entsprechende Anfrage.

Von Peer Hellerling