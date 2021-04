Hannover

Im vergangenen Jahr waren die Kundgebungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zum Tag der Arbeit am 1. Mai corona-bedingt rein virtuelle Veranstaltungen. Am kommenden Sonnabend dagegen wird es in Hannover an der Goseriede und in anderen niedersächsischen Städten zusätzlich zum digitalen Angebot unter dem Motto „Solidarität ist Zukunft“ wieder öffentliche Kundgebungen geben. „Wir wollen für unsere Botschaften auf die Straße gehen“, sagt Torsten Hannig, Geschäftsführer der DGB-Region Niedersachsen-Mitte.

Die Kundgebung in Hannovers Gewerkschaftsviertel beginnt um 11 Uhr und soll knapp zwei Stunden dauern. Sie läuft auf dem Goseriedeplatz und der Straße Goseriede, die entsprechend gesperrt wird. „Wir haben uns auf das Versammlungsrecht berufen und halten uns selbstverständlich an die Corona-Regeln“, sagt Hannig.

Veranstaltung läuft ohne Demo und Familienfest

Das bedeutet, dass es den üblichen Demonstrationszug ebenso nicht geben wird wie das Familienfest mit Info- und Gastronomieständen. Teilnehmer müssen zueinander Abstand halten und die Maskenpflicht beachten. Laut Hannig passen unter diesen Bedingungen etwa 1400 Besucher in den Veranstaltungsbereich. Sollten es mehr werden, sind Lenkungsmaßnahmen unter anderem durch Flatterband-Absperrungen vorgesehen. Der DGB bietet 120 Ordner auf und hat zusätzlich einen privaten Sicherheitsdienst engagiert. Auch die Polizei wird vor Ort sein. Zum Vergleich: Bei der Maikundgebung 2019 zählte der DGB rund 10.000 Teilnehmer.

Oberbürgermeister spricht Grußwort

Bei der Kundgebung wird Oberbürgermeister Belit Onay ein Grußwort sprechen. Hauptrednerin ist Anja Piel, im DGB-Bundesvorstand zuständig für Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Auch Vertreter der DGB-Mitgliedsgewerkschaften kommen zu Wort. Hauptbotschaft: „Die Gesellschaft muss in der Krise zusammenstehen“, sagt Hannig.

Weitere DGB-Veranstaltungen gibt es von 10 Uhr an auf dem Rathausplatz in Lehrte und von 11 Uhr an auf dem Hildesheimer Marktplatz. Dort wird Ministerpräsident Stephan Weil erwartet; sein Stellvertreter Bernd Althusmann macht sich auf den Weg nach Lehrte.

Von Bernd Haase