Auf der Lister Meile in Hannover haben die Menschen am Montagnachmittag die Sonne genossen – und damit trotz Corona für eine volle Fußgängerzone gesorgt. Sogar gesperrte Bänke wurden in Beschlag genommen. Die Polizei kontrollierte anfangs nur Grünanlagen, später konnte sie keine Verstöße mehr feststellen.