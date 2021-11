Hannover

„Wir. Alle. Zusammen“ lautet das Motto des 13. Deutschen Seniorentages. Er findet von Mittwoch, 24. November, bis Freitag, 26. November, im Hannover Congress Centrum statt. Ausgerichtet wird er von der Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Seniorenorganisationen (BAGSO), deren Vorsitzender Franz Müntefering ist. „Es ist die wichtigste Veranstaltung zum Thema Älterwerden in Deutschland“, sagte der ehemalige Bundesminister und SPD-Vorsitzende am Freitag bei der Programmvorstellung in Hannover.

Limitierte Besucherzahl

Der Seniorentag wird trotz steigender Corona-Infektionswerte als Präsenzveranstaltung durchgeführt. „Die Frage, wie wir miteinander leben, stellt sich auch in diesen Zeiten. Wir sind für die Veranstaltung lebenspraktisch aufgestellt“, erklärte Müntefering. Die Besucher- und Teilnehmerzahl ist auf 5000 limitiert, bei früheren Seniorentagen waren es bis zu 15.000. Es wird die 2-G-Regel angewendet, die nur Geimpften und Genesenen Eintritt gewährt. Auf allen Wegen herrscht Maskenpflicht; Abstände zwischen Stuhlreihen sollen das Distanzhalten gewährleisten.

150 Veranstaltungen und eine Messe

Der Seniorentag gliedert sich in zwei Schwerpunkte. Zum einen sind 150 Veranstaltungen in Form von Workshops, Vorträgen, Mitmach-Angeboten und Diskussionsrunden geplant. Die Themenpalette ist breit – es geht um Altengerechtes Wohnen, Gesundheit, das Zusammenleben von Jung und Alt oder die Digitalisierung. „Wir haben auch besondere Attraktionen wie einen Fitnessparcours und ein begehbares Auge“, kündigte Guido Klumpp an, Geschäftsführer der BAGSO. Wer bislang noch nicht wusste, dass es einen Rollator-Führerschein gibt: Auf dem Seniorentag lässt sich einer erwerben.

Franz Müntefering freut sich sichtbar auf die Veranstaltung. Quelle: Samantha Franson

Zweiter Schwerpunkt ist eine Messe mit rund 170 Ausstellern. Dabei präsentieren sich auch die Stadt, deren Oberbürgermeister Belit Onay den Seniorentag herzlich willkommen hieß, und die Region Hannover. Die Stadt stellt ihre geplanten Quartierszentren für ältere Menschen sowie digitale Angebote vor, bei der Region geht es um wohnortnahe Versorgung und um Mobilität.

Prominenz aus Politik und Gesellschaft kommt

Eröffnet wird die Veranstaltung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der auch die Schirmherrschaft übernimmt. Darüber hinaus hat sich Prominenz aus Politik und Gesellschaft angekündigt. Schauspielerin Uschi Glas, der frühere Bundesumweltminister Klaus Töpfer, Bremens früherer Bürgermeister Henning Scherf, der Moderator Manuel Andrack und der Mediziner Dietrich Grönemeyer werden an Talkrunden teilnehmen. Die frühere Landesbischöfin Margot Käßmann wird aus ihrem neuen Buch lesen.

Das ausführliche Programm, das an allen drei Tagen um 9 Uhr beginnt, ist in gedruckter Form bei städtischen Verwaltungsstellen zu erhalten und steht unter www.deutscher-seniorentag.de im Internet. Dort sind auch Eintrittskarten buchbar. Sie kosten 15 Euro als Tageskarte sowie 30 Euro für alle drei Tage. Sollten nicht alle Tickets über das Internet abgesetzt werden, öffnen die Veranstalter auch Tageskassen.

Von Bernd Haase