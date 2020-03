Trotz Corona: In Privat- und Schönheitskliniken läuft (fast) alles wie immer

Hannover

Für die großen Krankenhäuser der Region Hannover wurde verfügt, dass elektive – also planbare – Operationen verschoben werden müssen. Zum einen wollen die Kliniken Kapazitäten für mögliche schwerere Coronafälle offen halten, außerdem sind Schutz- und OP-Kleidung sowie Desinfektionsmittel knapp. Notfälle werden weiter versorgt.

Es gibt in Hannover aber auch etliche private Klinikeinrichtungen, vor allem im plastisch-ästhetischen Bereich. Hier geht der Betrieb unterdessen weitgehend ungehindert weiter – obwohl es sich in nur seltenen Fällen um unverschiebbare Eingriffe handelt. Sowohl in der Klinik am Pelikanplatz als auch in der Klinik Katrin Müller mussten noch keine Eingriffe abgesagt oder verschoben werden, Material ist auch noch genügend vorhanden. In der Klinik am Aegi hat es ebenfalls noch keine annullierten Operationen gegeben, Belegbetten stehen in der kleinen Klinik allerdings auch nicht zur Verfügung,

Bislang geht es allerdings weniger um eine Bettenbelegung. Bei schweren Corona-Fällen müssen ohnehin Intensivbetten her, über die die privaten Kliniken nicht verfügen, genauso wenig wie über dann erforderliche Beatmungsgeräte. Die wenigen Operationssäle der privaten Häuser sind gut ausgelastet, die Nachsorge funktioniert und auch die Reserven für Schutzkleidung und Masken sind noch gut bestückt, heißt es in den Häusern.

Mit Desinfektionsmitteln gut aufgestellt

In der Eilenriedeklinik, immerhin mit 22 Betten, werden vor allem orthopädische und gefäßchirurgische Eingriffe vorgenommen. „Mit Desinfektionsmitteln und Mundschutz sind wir noch gut aufgestellt“, sagt eine Mitarbeiterin. Da in der Eilenriede-Klinik keine Notoperationen, sondern nur geplante Eingriffe vorgenommen würden, liefen diese derzeit auch noch nach Einbestellung ab.

„Wir wissen natürlich nicht, wie lange das noch klappt, aber Intensivbetten können wir ja ohnehin nicht zur Verfügung stellen.“ Allein das Klinikmaterial müsste im Notfall geteilt werden, vermutet die Mitarbeiterin. Bislang werden alle Patienten vor einer geplanten Operation angerufen, um möglichst sicherzustellen, dass keine Krankheitssymptome vorliegen. „Manche haben aber auch selber Bedenken und verschieben ihren Eingriff.“ So lange genügend Material auch zum Eigenschutz da sei, können die Pläne auch erfüllt werden. „Wenn das eng wird, müssen wir neu schauen.“

Eine Krankenschwester, die regelmäßig in Ästhetischen Kliniken arbeitet, findet es „etwas befremdlich“, dass diese eher weniger notwendigen Eingriffe weiter reihenweise durchgeführt werden. Es gehe ihr dabei nicht um Corona-Angst, die jeder Patient ja selber zu bewältigen habe. „Allerdings heißt es überall, dass Verdachtsfälle wegen mangelnder Schutzkleidung nicht ausreichend werden." Für individuell gewünschte ästhetische Eingriffe indes würden diese Materialien dennoch nicht rationiert.

Lesen Sie auch

Von Susanna Bauch