Trotz Corona: Lebensfreude in Hannovers Hinterhöfen

Hannover

„Und jetzt noch eine Polka?“, ruft Trompeter Daniel Zeinoun durch sein Megafon. Das Publikum antwortet mit Applaus: von Balkonen und von den vorderen Rasenplätzen. Dann geht es los: eins, zwei drei – zack. Brazzo Brazzone, diesmal nur in Quartettbesetzung, lassen igihre Italo-world-groove-brass-Sound klingen.

Hinterhofkonzerte in Hannover bis Ende August ausgebucht

Künstler beklagen vielfach, dass sie während der Corona-Krise nicht arbeiten können. Aber so geht es dann doch. Mit viel Frischluft und Abstand und vor ungewöhnlicher Kulisse.

Anzeige

Weitere HAZ+ Artikel

Die hannoverschen Hinterhofkonzerte sind ursprünglich eine Erfindung der Wohnungsgenossenschaft Ostland gewesen. Aber was gut ist, darf kopiert werden: Das Kulturteam der Regionsverwaltung hat daraus eine Reihe gemacht. Jeden Sonnabend gibt es zwei Kurzauftritte in Höfen. „Bis Ende August ist alles ausgebucht“, sagt Kulturmanagerin Sandra von de Loo.

Logenplatz: Vom Balkon lässt sich dem Kleinkonzert gut lauschen. Quelle: Katrin Kutter

An die 50 Balkone grenzen an den weitläufigen Innenhof in der Lindener Röttgerstraße. Anfangs sind nur knapp ein halbes Dutzend besetzt, auf zweien allerdings haben es sich Freundeskreise bequem gemacht. Doch die fröhliche Musik zieht immer mehr nach draußen, und wer keinen Balkon hat, setzt sich ins Gras.

Kinder sind die Eisbrecher

Ist es anders, statt auf Straßenfesten oder Kleinbühnen in einer Hinterhofkulisse zu spielen? Trompeter Zeinoun überlegt kurz, dann sagt er: „Nö. Die Leute sind sehr herzlich, sie klatschen und rufen nach Zugaben wie bei anderen Konzerten.“ Die Kinder sind immer die Eisbrecher, wenn sie tanzen, beginnt auch der Rest zu wippen. Beim swingenden „Sunny side of the street“ wird es richtig lebendig im Hof, und bei „I feel good“ sind eigentlich alle dabei.

45 Minuten dauert ein Hinterhofkonzert, dann ziehen die Meister der Spielfreude weiter zur nächsten Konzertlocation. Es geht an die Wilhelm-Bluhm-Straße, und da zeigt sich, wie gut es ist, dass Brazzo Brazzone diesmal nur mit vier Musikern gekommen ist. In dem engen Carrée ist kaum Platz für Trompeter Zeinoun, Tim Nicklaus an den Schlagwerken, Thomas Lück mit seiner imposanten Wickeltuba und Ulli Kiehn an der Gitarre. Vor allem, weil ihnen spontan einige Musikfans aus der Röttgerstraße gefolgt sind und auch Platz beanspruchen. Aber es funktioniert. Platz für Kultur ist eben im kleinsten Hinterhof.

Lesen Sie auch

Von Conrad von Meding