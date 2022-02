Hannover

Im März ist es so weit, dann sollen auch die Clubs wieder öffnen dürfen – zumindest in der Theorie. Denn Hannovers Betreiber sind sich nicht sicher, ob sich das Öffnen ihrer Diskotheken lohnen wird. Der Grund: Auch weiterhin sollen Besucherinnen und Besucher Masken in den Innenräumen tragen.

„Das sind große Überschriften ohne Inhalt“, sagt Martin Polomka über die angekündigten Lockerungen für die Clubs. Der Betreiber der Clubs Osho, Palo Palo und RP5 ist wütend. „Wir fühlen uns veräppelt.“

Ab 4. März dürfen Diskotheken öffnen

Am Donnerstag hat das Land Niedersachsen bekanntgegeben, dass es den Bund-Länder-Beschluss fast eins zu eins umsetzen möchte. Das bedeutet für die Clubs, dass sie ab dem 4. März wieder öffnen dürfen. Jedoch mit Einschränkungen. Bis zum 20. März gilt in Diskotheken vorerst 2G-Plus und aller Wahrscheinlichkeit bleibt in den Clubs auch die Maskenpflicht bestehen. „Da hätten sie lieber die Kapazität weiter einschränken sollen“, sagt Polomka. Feiern mit Maske? Das funktioniert einfach nicht, findet er. „Wir haben viele Maßnahmen akzeptiert und unser Bestes gegeben“, sagt er. Doch langsam sei das Maß voll.

Ähnlich sieht es Béi-Chéz-Heinz-Chef Jürgen Grambeck. „Ich möchte nicht falsch verstanden werden“, betont er. „Sind die Maßnahmen notwendig, setzen wir sie natürlich um.“ Trotzdem sei er verärgert. „Diese Lockerungen sind für uns eine Mogelpackung, wenn sie mit einer Maskenpflicht einhergehen.“ Das Veranstaltungszentrum in Limmer warte nun erst einmal die offizielle Verordnung ab, bevor die Planung weitergeht.

DAX möchte Clubs testweise öffnen

Theo Vagt hofft dagegen, dass die Politik eine potenzielle Maskenpflicht in den Diskotheken noch überdenkt. „Wir machen auch mit Maskenpflicht auf und werden zumindest einen Testlauf wagen, wer dann noch kommt“, sagt Vagt. Zwar könne die Bierbörse wegen angrenzender Bauarbeiten frühestens im Mai geöffnet werden, die übrigen Tanzflächen plant der Betreiber jedoch schon vorher für seine Gäste freizugeben. Der Maskenpflicht steht auch er skeptisch gegenüber. „Sobald die Leute ihr Bier trinken, lassen viele ihre Masken fallen“, kritisiert er. Dagegen könne der Club trotz des Eingreifens der Türsteher nur schwer angehen.

Von Nina Hoffmann