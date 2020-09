Hannover

Das Gesundheitsamt der Region Hannover ist für die Bekämpfung des Coronavirus in der Landeshauptstadt und in der Region Hannover zuständig – allerdings ist dort seit Jahren rund die Hälfte der ärztlichen Planstellen nicht besetzt. Außerdem ist nach Informationen der HAZ Gesundheitsamtsleiter Mustafa Yilmaz schon länger krank gemeldet.

Eigentlich gibt es 16 Planstellen

Eigentlich gibt es für das Gesundheitsamt 16 ärztliche Planstellen, bis Ende August waren jedoch nur 8,33 Stellen besetzt. Durch den langzeiterkrankten Leiter des Gesundheitsamts fehlt eine weitere Stelle. Außerdem hat Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD) das Gesundheitsamt mitten in der Krise neu aufgestellt: Jagaus enger Mitarbeiter Andreas Kranz, Chef der Kommunalaufsicht und Kreiswahlleiter, ist jetzt kommissarischer Fachbereichsleiter, Yilmaz nur noch für den rein medizinischen Bereich zuständig.

Das Gesundheitsamt der Region war Anfang Juni in die Kritik des Landesgesundheitsamts geraten. Dessen Chef Matthias Pulz hatte sich verwundert gezeigt, dass die Region Massentests in einem von Corona-Fällen betroffenen Unternehmen sowie in zwei Alten- und Pflegeheimen in Hannover und Langenhagen abgelehnt hatte.

Probleme bestehen schon lange

Die Probleme bei der Besetzung von Arztstellen im Gesundheitsamt gebe es schon seit rund einem Jahrzehnt, berichtet Regionspräsident Jagau. Derzeit würden die Lücken mit Ärzten aus anderen Bereichen der Regionsverwaltung gestopft, um das Gesundheitsamt in der Corona-Krise aufrecht zu erhalten. Jagau ist guter Hoffnung, dass sich die personelle Situation zum 1. Januar 2021 erheblich verbessert, dann soll es dort 13,75 besetzte Stellen geben.

Wenig Ärzte interessieren sich für die Arbeit in Behörden

Ursache für die Probleme bei der Besetzung der Stellen sei ein sehr kleiner Markt an Bewerbern. Es gebe nicht viele Ärzte, die sich für eine Arbeit im öffentlichen Gesundheitsdienst interessierten. Und oft blieben die Ärzte nicht lange, wenn sie andernorts Aufstiegschancen hätten. Die Region habe auch schon versucht, die Facharztausbildung für die Ärzte zu übernehmen. Dann seien die Mediziner aber längere Zeit auf ihren Ausbildungsstationen und nicht für die Region verfügbar. Und anschließend seien diese von der Region ausgebildeten Fachärzte dann auch oft einen anderen Weg gegangen.

Stellvertreterin übernimmt Aufgaben

Die Umstrukturierung im Gesundheitsamt habe organisatorische Gründe, sagt Jagau. Beispielsweise habe die Nachverfolgung von möglichen Corona-Infektionen oder die Auslegung von Verordnungen des Landes nichts mit ärztlichen Aufgaben zu tun. „Herr Yilmaz ist weiter Leiter des Gesundheitsamts aber nicht mehr Leiter des Fachbereichs“, erläutert der Regionspräsident. Zu dessen Erkrankung wollte er sich nicht äußern. Jagau sagte lediglich, dass das Gesundheitsamt derzeit von Yilmaz’ Stellvertreterin Marlene Graf geleitet werde.

