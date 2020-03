Hannover

Halten Sie Abstand! Meiden Sie Tröpfcheninfektionen! Isolieren Sie sich! Die Aufforderungen der Gesundheitsbehörden sind eindeutig in Zeiten von Corona. Viele folgen ihnen, mit Homeoffice etwa oder durch die Absage privater Treffen. Tausende Arbeitnehmer in der Region Hannover aber können sich andere Menschen nicht auf Distanz halten. Ihre Berufe erfordern Nähe. Und die meisten haben jetzt auch Angst als täglichen Begleiter.

Angst als täglicher Begleiter in der Coronakrise

Etwa Ardian Hasani. Der 31-Jährige ist Mitinhaber der Barbiershops an der Lavesstraße, mit seinem vierköpfigen Team schneidet er täglich die Bärte und Haare anderer Männer – und kommt ihnen dabei sehr nahe. „Eigentlich ist diese Nähe gefährlich“, sagt er. „Aber die Kunden sind uns wichtig: Wenn wir das Geschäft schließen, dann laufen sie ungepflegt herum.“

„Ich will Frau und Kinder nicht anstecken“: Ardian Hasani, Inhaber des Barbiershops Lavesstraße, während der Corona-Krise. Quelle: Conrad von Meding

Angst hat Hasani nicht so sehr um sich selbst. „Ich bin jung und gesund“, sagt er selbstbewusst. Aber zu Hause habe ich Frau und zwei Kinder, die will ich nicht anstecken.“ Er trägt daher wie die meisten seiner Kollegen Mundschutz und Gummihandschuhe, in stylischem Schwarz übrigens. Nach jedem Kunden kommt Desinfektionsmittel zum Einsatz. „Das haben wir glücklicherweise auch vor der Krise schon gehabt“, verrät Hasani.

Arbeit in der Reha braucht körperliche Nähe

Mundschutz trägt auch Michaela Goslar durchgehend im Job. Denn auch sie braucht die Nähe bei der Arbeit. Goslar ist therapeutische Leiterin in der ambulanten Reha Peiner Straße in Döhren, wo Patienten nach Operationen nachversorgt werden müssen. „Unsere Patienten brauchen uns, um wieder fit zu werden“, sagt sie. Aber den Älteren und denen, die etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, habe man lange erklären müssen, warum die Therapie jetzt zunächst eine Pause braucht. „Der Kontakt ist zu gefährlich“, sagt Goslar.

Sie muss trotz Corona dicht am Menschen arbeiten: Michaela Goslar, therapeutische Leiterin der Reha Peiner Straße. Quelle: Navid Bookani

Bei ihr tragen auch die Patienten Mundschutz, doppelt hält schließlich besser. Und natürlich werde die Liege nach jeder Behandlung desinfiziert. „Aber zwei Meter Abstand einhalten, das geht nun einmal nicht“, sagt die 50-Jährige, während sie Sehnen dehnt und Gelenke geschmeidig macht. „Wir verzichten jetzt auf schweißtreibende Übungen und intensives Ausprobieren von Atemtechniken“, sagt Goslar. Und man fange an, Übungen etwa als Whatsapp-Videos einzuspielen, damit die Patienten zu Hause trainieren können. Wie es weitergeht mit der ambulanten Reha-Einrichtung, das weiß die Therapiechefin noch nicht. „Wir haben im Moment eine Ausnahmegenehmigung, aber weil Operationen ausbleiben und die stationären Reha-Einrichtungen schließen, kommt bald nichts mehr nach an neuen Patienten.“

Abstand? Als Verkäuferin im Supermarkt fast unmöglich

Seit 2001 arbeitet Sonja Tsitourdis bei Edeka, aber so etwas wie die Hamsterkäufe der vergangenen Wochen hat sie noch nie erlebt. „Ich verstehe das nicht“, sagt sie. „Wenn jeder Rücksicht nähme und nur ein Paket Toilettenpapier kaufen würde, dann gäbe es all die Probleme nicht.“ Wie alle Kollegen mit Kundenkontakt versucht auch sie, sich vor Infektionen zu schützen. „Wir desinfizieren uns ständig die Hände und geben uns Mühe, Abstand zu halten“, sagt die 51-Jährige. Aber wie soll das gehen im direkten Kundenkontakt?

„Wir desinfizieren uns ständig die Hände und geben uns Mühe, Abstand zu halten“: Sonja Tsitourdis, Verkäuferin am Servicedesk bei Edeka in Hannovers Südstadt während der Corona-Krise. Quelle: Conrad von Meding

Immer wieder ermahnt Tsitourdis am Servicesesk des großen Markts in Hannovers Südstadt die Kunden freundlich. „Wenn sie zu dicht beieinander stehen, dann sage ich schon: ,Bitte halten Sie ein bisschen Abstand´ oder ,Kommen Sie doch bitte auf die andere Seite´.“ Die meisten seien einsichtig, sagt sie. Aber manchmal gebe es auch wenig Verständnis. Was sie dann denkt? Tsitourdis schweigt höflich, schüttelt nur den Kopf. „Die älteren Kollegen und die mit kleinen Kindern sind natürlich schon in Sorge, dass sie sich infizieren, wenn die Kunden zu nahe kommen“, sagt sie. „Man kann ja nie wissen, wer das Virus bereits in sich trägt.“

Zahnärztin: Wir haben Verantwortung für die Patienten

Niemand aber ist so gefährdet durch Tröpfcheninfektion wie die Mitarbeiter in Zahnarztpraxen. „Wir können den Betrieb nicht einfach einstellen“, erklärt Nicola Deppe. „Wer einmal Zahnschmerzen hatte, der weiß, warum unser Beruf wichtig ist.“ Die Zahnärztekammer hat am Freitag eine Empfehlung herausgegeben, nur noch Notfälle und unverschiebbare Patienten zu behandeln – „daran halten wir uns“, sagt Deppe. Sie ist angestellte Ärztin bei den Zahnärzten am Lister Platz, einer Gemeinschaftspraxis mit fünf Dentisten und fast 30 Angestellten. Die Corona-Krise bedeutet, dass auch dieser Betrieb in Kurzarbeit geht.

„Wer einmal Zahnschmerzen hatte, der weiß, warum unser Beruf wichtig ist“: Nicola Deppe, Zahnärztin bei den Zahnärzten am Lister Platz. Quelle: Conrad von Meding

Desinfektionsmittel und Handschuhe gibt es genug in der Praxis, „aber von Atemmasken mit FFP-2 oder FFP-3 kann ich nur träumen“, sagt Zahnärztin Deppe. Dieser virenresistente Mundschutz ist kaum noch lieferbar, stattdessen arbeitet die Zahnärztin mit normalem Mundschutz, wie er etwa für Patienten in Kliniken ausgegeben wird. „Wir arbeiten alle in dem Bewusstsein, dass wir uns bei dem geringen Arbeitsabstand mit hoher Sicherheit irgendwann infizieren werden“, sagt die 35-Jährige. Angst um ihre eigene Gesundheit hat sie weniger, aber um ihre zweijährige Tochter. Gibt es eine Alternative? „Wir haben einen Versorgungsauftrag“, sagt Deppe, „und dem werden wir weiterhin nachkommen.“

Von Conrad von Meding und Susanna Bauch