Hannover

Es war vielleicht die einzige Veranstaltung dieser Größe in der Region Hannover, die nicht abgesagt wurde: Rund 250 Gäste nahmen am Sonnabend an der Abschlusspräsentation von 20 Fahmoda-Modestudentinnen und Studenten in der Orangerie Herrenhausen teil. Die Hannover Fashion Week ist der Höhepunkt und Abschluss des Studiums an der Akademie.

Die Veranstaltung durchzuführen, während landesweit Schulen, Kindergärten, Museen und Bibliotheken geschlossen würden, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, sei nicht selbstverständlich, deutet Fahmoda-Geschäftsführer Torsten Max Volmary an. Deshalb sei man seit Wochen in ständigem Kontakt mit dem Gesundheitsamt gewesen und habe sich zuletzt noch am Morgen vergewissert, dass die Experten grünes Licht geben würden. Allerdings unter Auflagen, die Volmary gleich an die Besucher weitergibt: „Menschentrauben sind zu vermeiden.“ Außerdem werde es eine halbstündige Pause geben, während der die Orangerie gründlich gelüftet werde.

Studierende müssen Gesamtkonzept erarbeiten

Die Hannover Fashion Week zu verschieben sei dagegen nicht möglich gewesen, sagt Volmary. Viele Absolventen verließen Ende März Hannover, und die Präsentation sei kein Schaulaufen, sondern Teil der Abschlussprüfung. Jeder der 17 Frauen und drei Männer müsse dafür ein Gesamtkonzept erarbeiten: Die Mode entwerfen und anfertigen sowie die Präsentation ausarbeiten, also Choreografie, Licht und Musik der Modenschau. Schwerpunkt der Kollektionen in diesem Jahr sei Sportkleidung, inspiriert durch den Surfsport, Verwendung von Fallschirmstoffen und US-Rapmusik, hieß es.

Die Gäste, die in einer langen Schlange auf den Einlass in die Orangerie warteten, hielten das Infektionsrisiko für überschaubar. Man könne sich zwar anstecken, aber „junge Menschen haben damit nicht so sehr Probleme“, sagt Antonia (18). Und ein 55-Jähriger, der seinen Namen nicht nennen möchte, meint: „Ich bin Lehrer. Und bis gestern war ich noch in einer Schule mit 3700 Schülern – da ist das Infektionsrisiko hier deutlich geringer.“

Von Heiko Randermann