Während in Hannover etliche öffentliche Einrichtungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus schließen, darunter städtische Bäder und Museen, bleibt der Zoo vorerst für die Besucher geöffnet. Allerdings speckt der Zoo sein Angebot ab.

Affenhaus geschlossen, Führungen und Geburtstagspartys abgesagt

„Spaziergänge an der frischen Luft sind möglich“, sagt Geschäftsführer Andreas Casdorff. Tropenhaus, Affenhaus und Panorama werden hingegen für den Publikumsverkehr geschlossen. Kommentierte Führungen, die Shows etwa in der Arena und in der Yukon Bay sind ebenso gestrichen wie Geburtstagsfeiern oder Blicke hinter die Kulissen. Der Zoo will damit vermeiden, dass sich Menschen auf engem Raum zusammenfinden. Die Gastronomie bleibt geöffnet, weil es dort auch viele Freiflächen gibt. Noch nicht entschieden ist, wie genau der Zoo verfahren wird, wenn das Eisbärenbaby aus der Wurfhöhle ins Freie kommt. „Das wird innerhalb der nächsten zwei Wochen passieren, Mutter und Kind drängen“, sagt Casdorff.

Derweil ist bei den Pflegern ein Zwei-Schicht-System eingeführt worden, damit die Gruppen untereinander keinen Kontakt haben. Der Zoo will so das Risiko einschränken, dass die Pfleger komplett in Quarantäne müssen. Das Personal in diesem Bereich ist nicht ohne weiteres ersetzbar. Im Zoo beginnt am Sonnabend, 21. März, die Sommersaison.

