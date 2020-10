Trotz massiver Verstöße gegen Corona-Regeln: 96-Ultras kommen ohne Strafe davon

Hannover

Rund 600 Anhänger der des Fußball-Zweitligisten Hannover 96 haben am Sonnabendnachmittag am Stadion ausgelassen den Sieg ihrer Mannschaft über Eintracht Braunschweig gefeiert – und dabei massiv gegen die Corona-Auflagen verstoßen. Insbesondere die Mindestabstände wurden nicht eingehalten. Konsequenzen wird das Verhalten für die Fans der Roten aber offenbar nicht haben.

Keine Platzverweise

Die Polizei teilte am Montag auf Anfrage mit, man habe lediglich fünf Strafverfahren wegen des Abbrennens von Pyrotechnik eingeleitet. Auf Platzverweise wegen der nicht eingehaltenen Corona-Bestimmungen habe man am Sonnabend vor Ort verzichtet, „da dies offensichtlich nicht zum Erfolg geführt hätte, das heißt, die Platzverweise nicht befolgt worden wären“, teilt die Behörde schriftlich mit. Jede polizeiliche Maßnahme, die daraufhin ergriffen worden wäre, hätte die Situation vor Ort wesentlich länger unverändert gelassen, heißt es in der Stellungnahme weiter. In den kommenden Tagen werde die Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren in diesem Zusammenhang geprüft.

Keine Identitätsfeststellungen

Diese Art von Verfahren können aber nur dann eingeleitet werden, wenn die Personalien der Verdächtigen feststehen. Doch auch auf dieses Verfahren verzichtete die Polizei am Sonnabend am Stadion. „Auf die Durchführung von Identitätsfeststellungen wurde aus Gründen der Verhältnismäßigkeit verzichtet“, teilte die Behörde am Montag mit. Die Menschenmenge sei deutlich emotionalisiert und zu einem nicht unerheblichen Teil alkoholisiert gewesen. „Die Durchführung von Identitätsfeststellungen hätte die Situation vor Ort erfahrungsgemäß wesentlich verlängert und zu einer Eskalation der Lage geführt“, erklärte die Polizeidirektion.

Bei der Aufklärung der Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetzes setzt die Polizei, eigenen Angaben zufolge, auf die Auswertung der Videoaufzeichnungen der Feierlichkeiten. Ob auf diesen Bildern allerdings einzelne Personen ausgemacht werden können ist fraglich. Denn zum einen war die Sicht durch die gezündete Pyrotechnik vernebelt. Zum anderen hatten zahlreiche Fans ihre Gesichter hinter Sturmhauben und Masken verborgen.

Rigoroses Einschreiten bei Anti-Corona-Maßnahmen-Demo

Bei anderen Großveranstaltungen in der jüngsten Vergangenheit war die Polizei rigoroser vorgegangen. Als Mitte September rund 1000 Gegner der Corona-Maßnahmen in Hannover demonstrierten, waren Beamte durch die Reihen der Protestierenden gegangen und hatte einzelne Teilnehmer auf das vorgeschriebene Tragen eines Mund-Nase-Schutzes hingewiesen. Anschließend stoppte die Behörde zwei Mal den Demonstrationszug der Gegner der Corona-Maßnahmen, weil sich Teilnehmer nicht an das Tragen einer Maske halten wollten und die Abstände nicht eingehalten wurden. Die Einsatzkräfte drohten sogar damit, die Veranstaltung zu beenden, falls weiter gegen die Vorgaben verstoßen worden wäre.

