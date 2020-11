Hannover/Hanover

Amtsinhaber Donald Trump von den Republikanern oder der Demokrat Joe Biden – wen die Amerikaner zu ihrem neuen Präsidenten gewählt haben, stand am Donnerstag nicht endgültig fest. In wichtigen Staaten waren die Stimmen noch immer nicht ausgezählt. Doch bei wem haben die Hanoveraner in den USA ihr Kreuz gemacht?

38 Orte in den Vereinigten Staaten tragen laut dem Online-Lexikon Wikipedia den Namen Hanover – nicht von allen ließen sich Wahlergebnisse ermitteln. Oft gaben Siedler im 19. Jahrhundert ihrer neuen Heimat den Namen ihrer alten.

Sofio Henkel aus Hannover gründete 1841 Hanover

So wie Sofio Henkel, der sich 1841 im heutigen Grant County in New Mexico niedergelassen haben soll, um dort nach Bodenschätzen zu graben. Später soll Henkel von den Apachen verjagt worden sein. Doch der Name blieb. Laut der Bevölkerungszählung von 2010 lebten dort 186 Hanoveraner. Wie sie abgestimmt haben, blieb unklar. Im Grant County hatte Biden die Nase vorn, wie auch im gesamten Bundesstaat New Mexico.

Die Nase vorn im Grant County in New Mexico, wo es eins von mindestens 38 Hanovers in den USA gibt: Joe Biden, Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Quelle: Carolyn Kaster/AP/dpa

Viele kleine Orte sind unter den amerikanischen Hanovers wie das im JoDaviess County im Bundesstaat Illinois. Bei der Volkszählung im Jahr 2010 kam es auf ganze 844 Einwohner. Die Hanoveraner in Illinois sind nach Angaben der Wahlleitung im County mehrheitlich Trump-Anhänger: 570 Stimmen wurden abgegeben, der Amtsinhaber bekam 308 (54 Prozent), für Biden stimmten 248 Hanoveraner (44 Prozent). Den Bundesstaat gewann Biden.

101 Stimmen für Biden in Hanover, Maine

Noch kleiner ist Hanover im Oxford County im Bundesstaat Maine an der Ostküste. Hier lebten laut Volkszählung von 2010 zu dem Zeitpunkt gerade einmal 238 Menschen – von 198 heute Wahlberechtigten gaben 101 Biden ihre Stimme (51 Prozent), der Amtsinhaber erhielt 92 (47 Prozent). Den Bundesstaat gewann ebenfalls Biden.

Der amtierende Präsident Donald Trump verlor in Hanover, Maine knapp. 92 Hanoveraner stimmten für ihn, 101 für Biden. Quelle: Evan Vucci/AP

Zu den größeren Hanovers zählen die im Plymouth County in Massachusetts und im York County in Pennsylvania mit jeweils etwa 14.500 Einwohnern. Im Hannover in Massachusetts gewann Biden mit 51 Prozent der Stimmen, auch die Wahlmänner des Bundesstaats zog der Demokrat auf seine Seite.

Das Ergebnis für Hannover in Pennsylvania, das mit der „Schlacht von Hanover“ 1863 in die Geschichte des amerikanischen Bürgerkriegs eingegangen ist, lag nicht vor – den County holte Trump. Der wichtige „Swing State“ Pennsylvania war am Donnerstag noch nicht endgültig ausgezählt.

Erdrutschsieg in New Hampshire

Einen Erdrutschsieg holte Biden in Hanover im Grafton County in New Hampshire im Nordosten des Landes. Hanover hat etwa 12.000 Einwohner – einen großen Teil machen Studenten am Dartmouth College aus, eine der Elite-Unis der USA. Biden bekam hier 87 Prozent der Stimmen, Trump gerade mal knapp 12 Prozent.

Eindeutig Trump-Land: Der Hanover County in Virginia. Quelle: Screenshot

So weit sich das nachvollziehen lässt, scheint der Hanoveraner also eher Biden-Anhänger zu sein. Doch nicht so im Bundesstaat Virginia an der Ostküste. Dort gibt es einen County, also einen Landkreis, der Hanover heißt. Hier gaben 63 Prozente der Wähler Trump ihre Stimme – den Bundesstaat gewann dennoch der Demokrat Biden.

Von Karl Doeleke