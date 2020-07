Hannover

Türkische Vereine in Hannover haben am Montag die Bedrohungen und Übergriffe auf ihre Landsleute kritisiert. Bei einem Treffen im Courtyard Hotel verabschiedeten sie eine gemeinsame Erklärung. „ Deutschland ist auch unser Land und wir werden Schulter an Schulter die Menschenverächter bekämpfen, denn die Angriffe richten sich auf uns alle“, heißt es darin. Die türkischen Vereine wollen sich künftig für einen offenen Dialog auf Augenhöhe einsetzten. Nach Angaben der Organisatoren gab es im vergangenen Jahr 497 Hassbotschaften in Niedersachsen.

In jüngster Zeit waren mehrere Fälle bekannt geworden, in denen Türken oder türkischstämmige Menschen in Hannover massiv bedroht worden waren. Der Betreiber des Restaurants Urfa Sofrasi hatte einen Drohbrief per Post erhalten. In der vergangenen Woche hatte Hannover Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) eine Mail mit dem Absender „ NSU 2.0“ bekommen. Die türkischen Vereine in Hannover sprechen deshalb von einer „neuen Dimension von gezieltem antimuslimischen Rassismus“. Die Ermittlungen zu dem Verfasser und Absender der Drohmail an Hannovers Verwaltungschef werden vom Landeskriminalamt Niedersachsen geführt. Bislang gebe es zu dem Schreiben keinen neuen Sachstand, teilte die Behörde auf Anfrage mit.

Mehmet Kilic, Geschäftsführer des Restaurants Urfa Sofrasi hatte einen der Drohbriefe per Post erhalten. Quelle: Nancy Heusel (Archiv)

Teilnehmer einer Demo angegriffen

Der 24-jährige Emre Türk berichtete Montagnachmittag während der Vorstellung der gemeinsamen Erklärung von einem Übergriff am 15. Juli auf ihn und einen Bekannten. Die beiden waren auf dem Rückweg von einer „Demonstration für die türkischen Märtyrer“, wie die jungen Männer sagen. Dabei seien sie von sieben bislang unbekannten Jugendlichen mit Stöckern attackiert worden. Beide mussten anschließend im Krankenhaus behandelt werden.

Türkische Geschäftsleute und die Moscheegemeinden in der Stadt seien verunsichert und fühlten sich allein gelassen. „Wir fordern ein klares und öffentliches Signal seitens aller politischen Vertreter und Sicherheitsbehörden, dass Spalter in dieser Gesellschaft nicht erwünscht sind“, heißt es in der Erklärung weiter.

