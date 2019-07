Hannover

Hannovers Messstation für Luftqualität an der Göttinger Straße in Linden ist korrekt platziert. Das hat ein Gutachten des Tüv Rheinland im Auftrag des Bundesumweltministeriums ergeben, wie aus dem Abschlussbericht des Ministeriums hervorgeht. Um die Standorte hatte es Verwirrung gegeben, weil in einigen EU-Ländern die Vorgaben recht kreativ ausgelegt wurden. – deshalb drohen in deutsche Städten Fahrverbote, in anderen Ländern nicht. Der Bund hat daher alle Mess-Standorte prüfen lassen.

Landesumweltminister Olaf Lies ist zufrieden, weil auch den anderen Stationen des Landes bescheinigt wurde, dass sie repräsentative Ergebnisse zur Stickstoffdioxidbelastung lieferten, etwa der umstrittenen Station in Oldenburg. Sie hatte teils absurde Werte geliefert.

Grüne kritisieren Lies wegen Stickoxid-Messmethode

Allerdings kam prompt Kritik von den Grünen im Landtag, weil Lies seinen Willen erneuerte, in Hannover zusätzlich Messwerte auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu nehmen, wo Menschen wohnen. Dort sollen die Werte niedriger sein, was zwar nicht den EU-Vorgaben entspricht, laut Lies aber realitätsnäher ist. Zudem ließen sich so möglicherweise Fahrverbote verhindern.

„Minister rechnet Werte gesund“

Der Minister wolle „wider besseren Wissens durch die Verlegung von Messpunkten gesund rechnen“, monierte die Abgeordnete Imke Byl. Das gefährde die Gesundheit der Betroffenen. „ Lies trickst und täuscht mit seinen eigenwilligen Messmethoden die Öffentlichkeit“, wirft Byl dem Minister vor: „Um Fahrverbote zu vermeiden, ist mehr nötig, als Messstellen zu verlagern und auf mehr schadstoffärmere Fahrzeuge zu hoffen.“

Der Minister hingegen hält Werte „nur in der Nähe der Wohnbebauung“ für relevant. Das Tüv-Gutachten allerdings bezieht diese Werte nicht mit ein – allerdings wurde der niedersächsische Ansatz dort positiv erwähnt.

Von Conrad von Meding