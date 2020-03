Hannover

Die Welt ist krank, das hat sie jetzt sogar schriftlich, da ist es gut, wenn Menschen mit freundlichen Botschaften an die Rampe treten. Johannes Oerding ist genau so einer. „So schöhön“ rufen 10000 Menschen ihm nach fünf Minuten entgegen, ein Liedtitel, aber auch Motto des Abends. Eine Halle voller Mutiger, die händegewaschen und armbeugenhustend dem drohenden Weltuntergang trotzen und dicht an dich den gutmenschlichen Liedern und pointensicheren Witzeleien des Hutträgers lauschen. „Infiziert mich“, sagt er beim „größten Konzert, das wir jemals gespielt haben“.

„Wir haben 71000 Hektoliter Bier!“

Natürlich schickt er gleich einen aufmunternden Gruß an die tatsächlich Kranken hinterher. Trotzdem zieht sich die Corona-Hysterie als Running Gag durch den frühen Abend. Oerding spricht genüsslich den Quarantänefall durch (“Wir wären 14 Tage hier zusammen. Ich habe 105 Lieder und wir haben 71000 Hektoliter Bier in der Halle“) und nimmt auch damit ein bisschen Druck vom Kessel. Überhaupt: Nach einer halben Stunde hat er mehr Ansagen als Musik gemacht. Der Musiker Otto Waalkes ist so zum Komiker geworden.

Aber, ja, doch, dann singt er wieder. Seine hohe, angerauhte Stimme fliegt geschmeidig durch gefällige Popmainstream-Arrangements mit viel Ooohoohoo-Vorlagen für den geneigten Großraumchor. Ausnahmslos jedes seiner Lieder kann im Formatradio laufen, viele davon tun es auch. Sie heißen „Einfach nur weg“ oder „Besser als jetzt“, „Alles okay“ oder „Hundert Leben“, aus den Texten tropft die Sehnsucht, die Hoffnung, sie spenden Trost, geben Rat, feiern die Liebe – und ein bisschen Schreitherapie („Lasst alles raus“) ist auch dabei. Seine Show ist Oldschool, mit Schlagzeugsolo und Gang durchs Publikum (“Jetzt habt ihr mich angefasst, jetzt ist es zu spät, aber ich hatte meinen Spaß“) durchs Treppenhaus bis in den Oberrang der Gegentribüne. Irgendwann sitzt er allein mit der Gitarre auf einer Mittelbühne in der Masse am Lagerfeuer. Ein loderndes Klischee, aber: Es geht ums Musikmachen und um den Kontakt zum Publikum. Das hat sich in all den Jahren bei diesem Typen nicht geändert.

Nächstes Jahr: Expo-Plaza

Oerding hat sich das erarbeitet. Er hat noch 2015 im Capitol gespielt, er hat alles mitgenommen, von der Gala über Promoauftritte und Maschseefest bis zur Kreuzfahrtbespaßung, er ist trotz aller TV-und Radiopräsenz ein Live-Künstler, der sein Publikum einsammelt, sich mit ihm beschäftigt und dabei keinen Unterschied macht zwischen 12 und 12000 Zuhörern. Nun füllt er die größte Halle der Stadt, am Ende kommen die furys auf die Bühne und singen „Time to wonder“ und „Won’t forget these days“, damit es endgültig ein echter Hannover-Abend wird. Für den 12. Juni des kommenden hat Veranstalter Hannover Concerts Oerding schon für die doppelt so große Expo-Plaza nebenan gebucht. Spätestens dann ist Ina Müller die Zweitprominenteste in ihrer Beziehung.

