Hannover

Gute Nachrichten für Fans: Dieter Bohlen setzt seine Mega-Tournee 2020 fort und wird am 26. März 2020 auch in Hannovers Tui-Arena Station machen. Mit Modern Talking und Songs wie „You’re My Heart, You’re My Soul“ wurde er berühmt.

Bohlen will alle Erfolge präsentieren

Für seinen Auftritt hat sich Bohlen einiges vorgenommen: Alle seine Chartstürmer-Hits will er auf die Bühne bringen. Neben Modern-Talking-Klassikern und Mark Medlocks Sommersong „Mamacita“ wird auch die Hymne „We Have A Dream“ aus der Fernsehsendung „ Deutschland sucht den Superstar“ zu hören sein. Dazu soll es aufwendige Videos und eine beeindruckende Lichtshow geben.

Bekannt wurde Bohlen als Teil des Duos Modern Talking. Danach machte er sich nicht nur als Produzent, sondern auch als Musikjuror einen Namen: Seit 16 Jahren sitzt er in der Jury der Castingshow „ Deutschland sucht den Superstar“, seit zwölf Jahren in der derjenigen von „Das Supertalent“.

Ticketverkauf beginnt Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im HAZ Ticket-Shop. Das Konzert am Donnerstag, 26. März 2020, beginnt um 20 Uhr in der Tui-Arena, Expo-Plaza 7.

Von Alina Stillahn