Hannover

Zu den guten Traditionen der Pop-Klassik-Crossover-Show „ Night of the Proms“ gehört es, dass Zuschauer schon die Karten kaufen, wenn das Programm noch gar nicht bekannt ist. Nun aber ist raus, wer am 18. Dezember mit dem Antwerp Philharmonic Orchestra und dem Chor Fine Fleur in der Tui-Arena an der Expo-Plaza...