Hannover

Tränen laufen ihm über die Wangen, Tausende Fans kondolieren – vor drei Wochen hat Youtuber Philipp Kaess seinen aufgemotzten Audi, an dem er zehn Jahre herumgewerkelt hatte, bei einer Routinefahrt verloren. Das Gefährt fing Feuer und brannte völlig aus. Der HAZ-Bericht hatte bei den HAZ-Lesern kontroverse Debatten über das Für und Wider aufgemotzter Autos ausgelöst.

Jetzt hat der Star der Autotuner-Szene neuen Mut gefasst. „Ich werde das Auto eins zu eins wieder aufbauen“, erzählt er in seinem neuesten Video – binnen Stunden hatten sich mehr als 400.000 Autofans den Film angeschaut. Wieder wird es sich um das Modell Audi RS4 handeln, genannt „die Limo“. Und erneut dürfte das Geschoss weit über 1300 PS unter der Haube haben.

„Wir bauen alles noch krasser“

„Wir haben die Chance, alles noch krasser zu bauen“, sagt Kaess in seinem Youtube-Video. Er schätzt, dass das Auto noch 50 bis 70 Kilogramm leichter werde – und damit schneller. Schon das vorhergehende Fahrzeug fuhr weit über 300 Kilometer pro Stunde. „Wir werden Autoteile in ganz Deutschland einsammeln“, sagt Kaess und kündigt an, alles mit der Kamera festzuhalten. Lackierung, Reifen, Ausstattung – die neue „Limo“ soll dem ausgebrannten Vorgänger aufs Haar gleichen. Verwenden kann Kaess aus dem Wrack kaum etwas. „Die Karosse war komplett verzogen“, sagt er in dem Video.

Philipp Kaess zeigt in seinem Youtube-Video die Karosserie, aus der er seine neue „Limo“ mit bis zu 1300 PS aufbauen will. Quelle: Philipp Kaess/Youtube

Heißes Öl setzte Unterboden in Brand

Im Dezember ist es bei einer einfachen Fahrt um den Block passiert. Kaess hatte einen Kumpel nach Hause gebracht. Auf dem Rückweg hat heißes Öl den Unterboden in Brand gesetzt. Kaess sprang rechtzeitig aus dem Wagen, holte einen Feuerlöscher aus dem Kofferraum, aber es war zu spät. Übrig blieb ein verkohlter Haufen Metall und Verletzungen an den Händen.

Natürlich hält der Youtuber seine Trauer in einem Video fest. Kaess erzählt mit brüchiger Stimme, was der Wagen für ihn war: „Der Hauptlebensinhalt von mir in den letzten zehn Jahren. Dieses Auto war verantwortlich dafür, dass ich bin, wie ich bin.“ Tränen fließen. „Übertrieben gesagt: Mein Leben brennt gerade ab.“

„Wir starten wieder bei Null“

Im neuesten Video gibt sich der Auto-Fan wieder locker und optimistisch. Eine neue Karosserie, besorgt von einem Kumpel, steht bereits in der Werkstatt. Die Kamera inspiziert das nackte Metallgehäuse. „Wir starten wieder bei Null, aber wir können die Dinge viel radikaler bauen als damals vor zehn Jahren“, sagt Kaess grinsend.

Lesen Sie auch

Von Andreas Schinkel