Das Verbot, die Münchener EM-Arena in den Farben des Regenbogens leuchten zu lassen, hat hohe Wellen geschlagen. Mit dem bunten Symbol für Vielfalt und Offenheit wollte die Stadt München die Diskriminierung von Homosexuellen in Ungarn kritisieren. Doch die UEFA unterband das, weil der Sport unpolitisch bleiben sollte. Das wiederum sorgte vielerorts für eine lebhafte und engagierte öffentliche Diskussion. Der Fußballverband erntete für seine Aktion viel Kritik – wurde aber auch ausgiebig gelobt. Hier die Meinungen der HAZ-Leser.

HAZ-Leser Bernhard Lorenz aus Ronnenberg: „Kniefall vor Orban“

In seinem Leitartikel vertritt der Autor die Auffassung, dass die „Regenbogenaktion“ eine hässliche Seite gehabt hätte, da sie gegen ein Land und eine Mannschaft gerichtet gewesen wäre. Dem möchte ich ausdrücklich wiedersprechen: Adressaten der Aktion wären ausschließlich Ungarns Halbdiktator Viktor Orban gewesen, die ihm treu ergebene Fidesz-Partei und andere Organisationen, die seine menschenverachtende Politik aktiv unterstützen – und nicht das Land Ungarn oder gar seine Fußball-Nationalmannschaft.

Die UEFA wirbt auf ihrer Webseite für Aktionen, die für Diversität stehen und sieht sogar in ihren Statuten Sanktionen gegen Personen vor, die andere in ihrer sexuellen Orientierung in einer gegen die Menschenwürde verstoßenden Weise diskriminieren. Diese Positionen sind eindeutig politisch. Wenn die UEFA das Verbot dann mit Hinweis auf ihre Statuten begründet, wonach sie eine politisch und religiös neutrale Organisation sei, so ist dies scheinheilig und verlogen.

Im Kern ist die Entscheidung der UEFA ein „Kniefall“ vor Orban. Vermutlich will sich der Verband eine Tür für den Fall offen lassen, dass London coronabedingt für das Endspiel ausfällt. Und da der UEFA volle Stadien wichtig sind, wäre Budapest mit einem randvoll gefüllten Stadion für sie natürlich erste Wahl. Bernhard Lorenz, Ronnenberg

So leuchtete die Allianz Arena anlässlich des Christopher Street Days 2016 in Regenbogenfarben. Für das EM-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn wurde diese Beleuchtung des Stadions nicht erlaubt. Quelle: Tobias Hase/dpa

Leser Horst Kröger aus Laatzen: „Purer Populismus“

Ich finde es nachgerade beschämend , in welcher Weise die deutsche Politik und der DFB versuchen, Ungarn zum Buhmann für seiner Behandlung der Frage der Homosexualität im eigenen Land abzustempeln – und dieses Thema mit dem Sport zu vermischen. Das ist purer Populismus und Aktionismus, nicht akzeptabel. Ein versuchter Eingriff in die Souveränität des Landes.

Es geht mir seit geraumer Zeit auf die Nerven, wie die deutsche Politik versucht, sich mit ihren vermeintlich höheren moralischen Ansprüchen über andere Nationen zu stellen und sie mit ihrer Besserwisserei belehren zu wollen. Hier wird eindeutig Sport mit Politik vermischt. Horst Kröger, Laatzen

Leser Dr. Hans Christian Hummel aus Hannover: „Einrennen offener Türen“

Gleiche Rechte sexueller Minderheiten, welche Rechte Dritter nicht verletzen, sind in Deutschland im Gleichstellungsgesetz und in der Verfassung festgeschrieben. Warum das ständige Weiterkämpfen der Aktivisten und Einrennen offener Türen? Dr. Hans Christian Hummel, Hannover

Leser Ulrich Sender aus Hildesheim: „Flagge zeigen – aber nicht beim Sport“

Auch wenn die UEFA aus meiner Sicht nicht immer die richtigen Entscheidungen trifft, bin ich doch froh, dass sie die ursprünglich geplante Illumination der Allianz-Arena zum Länderspiel untersagte. Die geplante Beleuchtung war gezielt als Nadelstich gegen die nach unserem Verständnis menschenunwürdige Gesetzgebung der ungarischen Regierung ausgerichtet. Wenn man Regenbogenfarben gezielt nutzen möchte, eine ausländische Regierung anzuprangern, ist dies, im Gegensatz zur Meinung ihres Kommentators, als höchst politisch anzusiedeln.

Sport muss politisch neutral bleiben beziehungsweise wieder werden. Die Vergangenheit zeigt, dass anderenfalls der eigentliche Sport auf der Strecke bleibt. Leidtragend sind oft die Sportler selbst; beispielhaft seien die Olympia-Boykotte 1980 oder 1984 genannt.

Auch ich bedauere zutiefst die politische Lage in Ungarn (und zugleich in Polen). Vergessen darf man jedoch nicht, dass die Regierungen dort in freien Wahlen vom Volke gewählt wurden. Während dort die Überfremdungsängste der Wahlberechtigten für den Fall der Aufnahme von Flüchtlingen eine prägnante Rolle im Wahlverhalten spielten, warb die Regierung hierzulande bekanntlich erfolgreich für eine „Wir-schaffen-das“-Mentalität. Dass diese Politik die hiesigen Bürger praktisch in zwei Lager spaltete, darüber versuchte man geflissentlich hinwegzusehen.

Der Fußballsport, insbesondere der Profisport, ist auf dem Platz und den Zuschauerrängen zunehmend aggressiver geworden. Hier muss nicht noch zusätzlich Öl ins Feuer gegossen werden, wenn etwa zwei Staaten unterschiedlicher Weltanschauung ein Fußballspiel gegeneinander auszutragen haben.

Die Entscheidung, die Hülle der Allianz-Arena am Christopher Street Day in Regenbogenfarben illuminieren zu lassen, erscheint mir dagegen der richtige Weg. Politisch Flagge zeigen gerne; aber nicht beim Sport. Ulrich Sendler, Hildesheim

Die Regenbogenfahne ist das Symbol für Toleranz. Quelle: Jan Huebner/imago-images

Leser Achim Bothmann aus Hannover: „Es existieren Vorbehalte“

Es ist gut, dass im Rahmen des deutschen EM-Spiels gegen Ungarn bei uns viele Regenbögen erleuchteten. Auch wenn der Spielort, die Arena in München, davon ausgeschlossen war, weil die UEFA das Illuminieren untersagte: Die Kritik an der ungarischen Führung, die ein homophobes Gesetz beschloss, dürfte – gerade wegen des ganzen Trubels – trotzdem bei den Verantwortlichen angekommen sein.

Dennoch können wir uns als deutsche Gesellschaft nicht unbedingt mit den Adjektiven offen, bunt und divers schmücken. Denn auch hierzulande existieren Vorbehalte gegenüber Menschen, deren sexuelle Ausrichtung eine andere als die heterogene ist. So bieten die Fußballligen nur ganz wenige Beispiele von Spielern, die sich in ihrer aktiven Zeit outeten. Die Angst, künftig von Fans oder Gegnern diskriminiert zu werden, ist einfach noch zu groß.

Nehmen wir die Regenbogenbinde von Manuel Neuer also zum Anlass, unsere eigenen Vorstellungen gegenüber sexuellen Orientierungen zumindest zu reflektieren … Achim Bothmann, Hannover

Leser Björn Uhlhorn aus Laatzen: „Es geht nur um Macht und Geld“

Egal ob UEFA oder Fifa, denen geht es nur um Macht und Geld. Menschenwürde verträgt sich damit nicht, wie der aktuelle Fall zeigt. Ein weiteres negatives Beispiel ist die WM-Vergabe an Katar. Die Wanderarbeiter, die am Bau der Sportstätten tätig sind, arbeiten und leben dort unter den übelsten Bedingungen. Björn Uhlhorn, Laatzen

Leser Deodat von Eickstedt aus Garbsen: „Vor der eigenen Türe kehren“

Das Verbot der „Regenbogenbeleuchtung“ durch die UEFA ist entsprechend den Statuten der UEFA ergangen. Diese populistische Aktion ist allerdings auch aus mehreren anderen Gründen abzulehnen:

Besucher eines Fußballspiels sollten nicht mit einer politischen Konfrontation begrüsst werden. Das gehört sich einfach nicht!

Diese Aktion für Menschenrechte ist so lange heuchlerisch als wir die von uns selbst zu verantwortenden Verletzungen nicht abstellen: Wir und die EU nehmen seit Jahren den Tod und das Leiden von Millionen Menschen im Mittelmeer billigend in Kauf. Wir und die EU spielen seit Jahrzehnten unsere Wirtschaftsmacht gegenüber Afrika aus und lassen zu, dass dort Menschen ausgebeutet werden. Wir holen uns Billigstlöhner zu Saisonarbeit und prekären Arbeitsverhältnissen ins Land, deren Unterbringung, oft menschenunwürdig, uns nicht kümmert. Wir nehmen in weiten Teilen des Alltags Diskriminierungen nicht nur achselzuckend wahr, sondern gehen gegen eine leider sehr starke rechtsextreme Strömung mit mässigem Erfolg an. Man kehre zunächst vor der eigenen Tür!

Wir treiben mit den Despoten aller Herren Länder munter Handel, wohl wissend, dass diese sich um Menschenrechte nicht scheren. Wer zu recht Orban und sein Regime treffen will, müsste an diesem Punkt ansetzen!

Der Sport wurde schon immer für politische Statements missbraucht, insbesondere zu Zeiten des Kalten Krieges. Wollen wir diese „Tradition“ befördern?

Es gibt viele „gute“ Anliegen, die demonstrative Aufmerksamkeit verdienen. Weitere Aktionen könnten gegen Kindesmissbrauch, Gewalt im Haushalt und Ungleichentlohnungen von Mann und Frau erfolgen. Sollen Sportveranstaltungen künftig damit befrachtet werden?

Eine Minderheit, die zweifelsfrei das Recht hat, nicht diskriminiert zu werden, sollte allerdings auch überlegen, ob nicht allzu forsches Auftreten Kräfte mobilisiert, die sich gegen sie richten könnten. Deodat von Eickstedt, Garbsen

Leser Andreas Pehl aus Seelze-Letter: „Anmaßender Eingriff“

Es wäre doch schön gewesen, wenn sich das restliche zivilisierte Europa an der Aktion, seine Stadien in Regenbogenfarben anzustrahlen, konsequent beteiligt hätte. Dann hätte die UEFA sich auf den Kopf stellen können, die Bande hätte ja nicht halb Europa aus dem Verein werfen können. Es ist unglaublich, was sich ein privater Verband anmaßt, in die farbliche Gestaltung von Privatgelände einzugreifen. Andreas Pehl, Seelze-Letter

Leser Paul Oppenheim aus Hannover: „Universelles Friedenssymbol“

Nein – der Regenbogen ist nicht das Symbol „für eine bunte, offene Gesellschaft“. In der jüdisch-christlichen Kultur steht der Regenbogen für den Friedensbund zwischen Gott und der Menschheit und erinnert daran, dass Gott die Menschheit nie wieder durch eine Naturkatastrophe bestrafen will. Mit dem Regenbogen erhalten die Menschen nach der Sintflut eine neue Chance. So steht es in der Bibel. Ich finde es traurig, dass dieses universelle Friedenssymbol von Interessengruppen umgedeutet wurde und zu einem Zankapfel geworden ist.Paul Oppenheim, Hannover

