Das Unabhängige Jugendzentrum (UJZ) Kornstraße in Hannovers Nordstadt wird Anfang Juli nach und nach wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht – nach dann insgesamt 16 Wochen Zwangspause wegen der Corona-Pandemie. Am 6. Juli, einem Montag, soll die sogenannte Volxküche zum ersten Mal seit der Schließung am 16. März günstiges Essen für durchschnittlich 80 bis 100 Bedürftige anbieten. Auch erste Treffen von politischen Gruppen, die in dem Zentrum regelmäßig zusammenkommen, und Infoveranstaltungen soll es dann geben. „Wir nehmen die geltenden Corona-Beschränkungen sehr ernst und werden auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln achten“, sagt Dirk Wittenberg vom UJZ.

Ursprünglich hatte die Selbstverwaltung des Jugendzentrums bereits einen Monat früher, schon Anfang Juni, das Gelände wieder für alle öffnen wollen. Die Pläne dafür und die Abläufe waren abgestimmt und beschlossen. Doch das Gesundheitsamt der Region machte den Betreibern des UJZ kurzfristig einen Strich durch die Rechnung. „Das Amt hat uns mitgeteilt, dass man uns nicht als Jugendeinrichtung betrachte, sondern als Kulturveranstalter und deshalb mussten wir die Eröffnung verschieben“, sagt Wittenberg.

Sorge um die Jugendlichen

Das Drängen der UJZ-Verantwortlichen auf eine zügige Wiedereröffnung nach dem Corona-Shutdown hat einen ernsten Hintergrund. „Wir machen uns Sorgen um diejenigen, die dass Zentrum dringend brauchen, sei es als Anlaufstelle oder für die Versorgung“, sagt Peggy vom UJZ. Gemeint sind viele Jugendliche, die zu Hause Probleme haben und die im Jugendzentrum eine Anlaufstelle gefunden hatten. Gemeint sind auch die Menschen, die nicht genug Geld für eine warme Mahlzeit am Tag haben. „Wir wissen im Moment nicht, wie es denen geht“, sagt Peggy.

Sorgen machen sich die Jugendzentrumsbetreiber auch um die vielen ehrenamtlichen Helfer. „Ein so breites Angebot, wie wir es machen, funktioniert nur, wenn ausreichend Ehrenamtliche mitmachen“, sagt Dirk Wittenberg. Sollten die bisherigen Helfer in der Corona-Krise begonnen haben, sich anderweitig zu engagieren, fehlten sie jetzt in der Kornstraße.

Hoffest im September?

Die Betreiber des UJZ haben die Monate des Stillstandes aber auch für dringende Arbeiten in und an dem Gebäude genutzt. Der Fußboden in der Kneipe wurde abgeschliffen, der Konzertraum neu gestaltet, die Klos im ersten Stock fertig saniert. Entstanden ist auch ein zweiter Innenhof mit Pflanzenbeeten und viel Platz für künftige Projekte. „Im Sommer können sich hier verschiedene Gruppen treffen, wir wollen eine Wand als Projektionsfläche für Filme oder die Live-Übertragung von Konzerten bei uns nutzen“, sagt Wittenberg.

Das Geld für die Umbaumaßnahmen hat das UJZ über die Corona-Soforthilfen und aus einem Coronahilfstopf für Kulturschaffende erhalten. Und wenn es das Infektionsgeschehen zulässt, ist für den September ein Hoffest zum 48-jährigen Bestehen des Jugendzentrums geplant. „Das würde aber definitiv anders und kleiner ausfallen, als in den vergangenen Jahren, so viel steht bereits jetzt fest“, sagt Dirk Wittenberg.

