Hannover

Anlass für den Besuch des US-Generalkonsuls Darion Akins in Hannover war die „American Week“. Die Aktionswoche vom 23. bis 29. November haben die US-amerikanischen Konsulate in Deutschland und die Botschaft in Berlin initiiert, um die Beziehung zwischen den USA und Deutschland zu feiern. Akins besuchte dafür am Mittwoch die Filiale von Pizza Hut am Raschplatz und Dunkin’ Donuts am Hauptbahnhof. Als Generalkonsul ist er der Vertreter des US-Botschafters in Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.

Feste Beziehung zwischen Deutschland und USA

„Manchmal ist den Menschen nicht bewusst, dass diese Geschäfte amerikanische Unternehmen sind. Es gibt mehr Verbindungen, als man denkt. Wir möchten sie daran erinnern“, sagte Akins. Die Beziehung zwischen Deutschland und den USA halte er für sehr eng. Sie sei sogar enger, als viele Leute denken würden.

Auf die Frage, wie sich diese Partnerschaft mit dem neuen US-Präsident Joe Biden entwickeln werde, antwortete der Texaner sehr diplomatisch: „Das offizielle Wahlergebnis steht am 14. Dezember fest. Danach werden wir sehen, was die Prioritäten sein werden.“

Nach der Pizza holten sich Tim Romotzki (links) und Generalkonsul Dario Akins einen Kaffee bei Dunkin’ Donuts am Bahnhof. In Hannover sah sich der Generalkonsul im Sprengelmuseum die Skulptur „Another Twister“ von der US-amerikanischen Künstlerin Alice Aycock an. Quelle: Tim Schaarschmidt

Mehrere Jubiläen für Pizza Hut und Dunkin’ Donuts

Der Besuch von Akins fiel mit dem 70-jährigen Firmenjubiläum von Dunkin’ Donuts zusammen. Zudem feierte Pizza Hut den 40. Geburtstag seiner Pan Pizza und den 25. Jahrestag der Cheezy Crust.

Tim Romotzki, Geschäftsführer von Dunkin’ Donuts in Norddeutschland und von Pizza Hut in Hannover, betonte anlässlich der Jubiläen die derzeitig schwierige Situation für die Fast-Food-Ketten. „Mit Dunkin’ Donuts kommen wir dank des Verkehrsknotenpunkts und der Fußgängerpassage am Bahnhof mit zwei blauen Augen davon. Bei Pizza Hut am Raschplatz sieht es wegen des geschlossenen Kinos und der gesperrten Sitzplätze im Restaurant anders aus.“ Es werde noch einiges an finanzieller Unterstützung nötig sein, um bis zum Frühjahr durchzuhalten.

Von Inga Schönfeldt