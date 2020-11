Hannover

Diese Wahl ist nicht nur für die USA, sondern auch für die übrige Welt von großer Bedeutung: Am heutigen Dienstag stimmen die Amerikaner darüber ab, ob US-Präsident Donald Trump vier weitere Jahre im Weißen Haus regieren kann – oder ob sein Herausforderer Joe Biden die Führung übernimmt.

Viele Umfragen sehen den Demokraten Biden (77) vorn – doch in den USA zählen die abgegebenen Stimmen nicht unmittelbar. Wichtig ist das Stimmenergebnis der einzelnen Bundesstaaten – sie entsenden eine unterschiedliche Zahl von Wahlmänner und -frauen in das Electoral College, das letztlich den Präsidenten wählt. In den Staaten gilt: „The winner takes it all“ – wer dort vorn liegt, bekommt alle Stimmen eines Bundesstaats.

Daher kann das Rennen möglicherweise eng werden – darauf setzt nicht zuletzt der Republikaner Trump (74). Er verweist darauf, dass er auch 2016 als Außenseiter siegte.

Es ist eher unwahrscheinlich, dass schon in der Wahlnacht ein Sieger feststehen wird. Zumal auch die Stimmen von Millionen von Briefwählern noch auszuzählen sind, die bei einem knappen Ausgang in manchen Bundesstaaten den Ausschlag geben könnten. Möglicherweise werden noch Tage vergehen, bis klar ist, wer letztlich gewonnen hat.

Was auch immer passiert, werden Sie bei uns erfahren. In unserem Team des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) begleiten wir für Sie die Entwicklungen des Wahltags. Auch bei uns auf HAZ.de finden Sie Texte, Bilder, Videos und Grafiken sowie Hinweise zu unseren Hintergrundberichten auf RND.de.

In unserer Redaktion betreut ein großes RND-Team aus politischen Journalisten und Digitalspezialisten die ganze Nacht hindurch die Kanäle, auf denen wir Sie informieren. Online liefern wir Ihnen auf HAZ.de neben dem Liveticker selbstverständlich jede Menge Hintergrundstücke, Kommentare und vieles mehr. Bereits den ganzen heutigen Tag über finden Sie dort interessante und spannende Beiträgen. Übrigens: Die gesamte digitale Berichterstattung zur US-Wahl ist bei uns im Netz kostenlos lesbar.

Unsere Reporterin Marina Kormbaki (@m_kormbaki bei Twitter) verfolgt die spannenden Ereignisse in Florida. Wer Florida gewinnt, gewinnt das Weiße Haus, lautet eine alte Regel.



