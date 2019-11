Hannover

Straßenraub in der Innenstadt: Ein bislang unbekannter Mann hat am frühen Mittwochmorgen am Steintor einem betrunkenen Messegast angegriffen und ihm anschließend ein Bündel mit Geldscheinen entrissen. Laut Polizei hatte das 34-jährige Opfer des Überfalls zuvor gegen 6.30 Uhr unter erheblichem Alkoholeinfluss Passanten um Hilfe bei der Suche nach seinem verlorenen Mobiltelefon gebeten. Dabei soll der Messegast den angesprochenen Passanten auch Geld für ihre mögliche Hilfe angeboten und zeitgleich immer wieder ein Bündel mit Geldscheinen gezeigt haben. Ein bislang unbekannter Räuber schlug ihm laut Polizei schließlich ins Gesicht, stahl im das Geldbündel und flüchtete mit der Beute.

Leicht verletztes Opfer alarmiert Polizei aus Telefonzelle

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 34-Jährige vor dem Verlust seines Handys versucht haben, einer am Boden liegenden Frau zu helfen. Dabei hatte er offenbar sein Mobiltelefon verloren. Der leicht verletzte 34-Jährige verständigte kurz nach dem Überfall von einer Telefonzelle aus die Polizei. Die Ermittler suchen nun nach dem Räuber: Er ist laut Polizei etwa 1,80 Meter groß und ungefähr 30 Jahre alt. Bei dem Straßenraub war der Mann mit einer roten Jacke bekleidet. Hinweise zu dem Täter und weitere wichtige Beobachtungen nimmt die Polizei unter Telefon (05 11) 1 09 28 20 entgegen.

Von Ingo Rodriguez