Überfall auf Geburtstagsparty in Hannover: Zweiter Angreifer identifiziert

Die Ermittlungen bezüglich des Überfalls auf eine Geburtstagsparty in Hannover-Vinnhorst kommen nur mühsam voran. Ende Juni hatten bis zu 15 Maskierte mehrere Jugendliche attackiert und ausgeraubt, die am Mittellandkanal gefeiert hatten. Auch beim TuS Vinnhorst ging einiges zu Bruch. Damals konnte ein 15-Jähriger als Angreifer identifiziert werden. Auf HAZ-Anfrage teilte die Polizei nun mit, ein zweiter mutmaßlicher Täter sei ausfindig gemacht worden.

„Es handelt sich ebenfalls um einen Jugendlichen beziehungsweise Heranwachsenden“, sagt Behördensprecher Michael Bertram. Der junge Mann sei demnach ein „konkreter Tatverdächtiger“. Allerdings ist laut Bertram weiterhin offen, weshalb die Maskierten mit Schlagringen, Stöcken und Messern auf die fünf Jugendlichen losgegangen waren. Fest stehe bisher bloß, dass es zuvor Streit zwischen einem Opfer und dem bereits bekannten 15-Jährigen gegeben hatte. Bertram: „Die Befragungen aller Beteiligten dauern noch immer an.“

TuS-Biergarten demoliert

Die Unbekannten hatten die Jugendlichen am frühen Morgen des 28. Juni am Mittellandkanal überfallen. Dabei wurden ein 15- und ein 16-Jähriger verletzt. Laut Polizei erbeuteten die zehn bis 15 Maskierten ein Handy, die Beamten ermitteln wegen schweren Raubes und Körperverletzung. Wenig später berichtete der TuS Vinnhorst der HAZ, in derselben Nacht seien Teile seines Biergartens demoliert worden. Ob die Geburtstagsgruppe oder die Angreifer daran schuld sind, ist noch unklar.

Von Peer Hellerling