Hannover

Raubüberfall in Hannover-Mitte: Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagabend in einem Hotel an der Hamburger Allee eine 20-jährige Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe bedroht und anschließend eine Geldbörse erbeutet. Laut Polizei hatte der Räuber zuvor gegen 21 Uhr mit einer Sturmhaube maskiert das Hotel betreten. Nach dem Überfall gelang ihm unerkannt die Flucht. Eine sofortige Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Unbekannter Radfahrer als wichtiger Zeuge gesucht

Die Ermittler suchen nun dringend nach Zeugen. Laut Polizei ist der unbekannte Räuber etwa 1,80 Meter groß und sprach bei dem Überfall Hochdeutsch. Bekleidet war er mit einer schwarzen Winterjacke, einer schwarzen Jogginghose mit weißen Längsstreifen sowie schwarzen Turn- und Handschuhen. Wichtige Hinweise zu dem Täter erhofft sich die Polizei vor allem von einem noch unbekannten Fahrradfahrer, der während des Überfalls am Eingang des Hotels vorbeigefahren ist. Er und weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05 11) 1 09 55 55 bei der Polizei zu melden.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Ingo Rodriguez