Hannover/Garbsen

Seit Freitag, 5. März, müssen sich zwei Jugendliche wegen versuchten Mordes vor der Jugendkammer am Landgericht Hannover verantworten. Die zur Tatzeit 15 und 17 Jahre alten Mädchen sollen sich am 25. Oktober vergangenen Jahres von einem Taxifahrer vom Steintor in Hannover nach Garbsen-Berenbostel bringen lassen haben. An der Ecke Röntgenstraße/Ecke Philipp-Reis-Straße gaben sie vor, aussteigen zu wollen. Laut Anklage soll dann eine der Angeklagten den Mann von hinten mit einem Messer attackiert haben, um ihn mit Stichen in den Hals zu töten. Den Mädchen wird vorgeworfen, die Tat geplant zu haben, um den Taxifahrer auszurauben.

Der 52-Jährige konnte dem Angriff an der Ecke Röntgenstraße/Ecke Philipp-Reis-Straße ausweichen und flüchten. Er erlitt allerdings Verletzungen am Arm und an der Schulter. Neben den beiden jungen Frauen soll auch ein 13-jähriges Mädchen bei der Tat dabei gewesen sein. Sie ist strafunmündig. Die drei Mädchen konnten noch am Tag der Tat von der Polizei gefasst werden.

Wie ein Sprecher am Landgericht mitteilt, findet das Strafverfahren wegen der Jugendlichkeit der Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ein Urteil wird am Dienstag, 23. März, erwartet.

Von Manuel Behrens