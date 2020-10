Überfall auf Wettbüro in Hannover-Badenstedt gescheitert

Hannover

Die Polizei sucht dringend Zeugen nach einem versuchten Überfall am Freitag auf ein Wettbüro in Hannover. Der Täter, der sein Gesicht hinter einer blau-weißem OP-Maske verborgen hatte, hatte den Vorraum des Wettbüros an der Empelder Straße im Stadtteil Badenstedt um kurz nach 11 Uhr betreten. Ohne zu zögern, richtete er eine Waffe auf einen 23-jährigen Mitarbeiter und verlangte Bargeld.

Doch der 23-Jährige reagierte anders, als es der Täter erwartet hatte. Der Angestellte rief laut um Hilfe und rannte ins Freie. Der Täter ließ anschließend von seinem Plan ab und ergriff ebenfalls die Flucht. Der 23-Jährige verständigte dann umgehend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos.

Der Mann mit der Maske ist etwa 1,65 Meter groß und schlank. Am Freitag trug er einen Kapuzenpullover, der oben dunkelrot und unten blauschwarz war, eine schwarze Jogginghose mit einem seitlichen Adidas-Schriftzug und weiße Sportschuhe. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Nummer (0511) 1095555 zu melden.

Von Tobias Morchner