Hannover

Ein 38-jähriger Mitarbeiter einer Bäckerei hat am Sonntagabend in Hannover-Mittelfeld in der Backstube des Geschäftes einen bislang unbekannten Einbrecher mit einem Metallrohr in die Flucht geschlagen. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen für den gescheiterten Überfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der bislang unbekannte Einbrecher gegen 21.30 Uhr mit Gewalt die Türen des Ladens an der Ahornstraße aufgedrückt haben und dort anschließend in der Backstube auf den Mitarbeiter getroffen sein. Als der Räuber den 38-Jährigen bedrohte und Geld sowie Wertsachen forderte, begab sich der Mitarbeiter laut Polizei unter einem Vorwand in einen hinteren Raum. Von dort kehrte der 38-Jährige mit einem Metallrohr zum Täter zurück und schlug auf ihn ein, bis dieser schließlich die Flucht ergriff.

Die Polizei sucht nun nach dem Räuber: Er ist etwa 30 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß, hat ein eingefallenes Gesicht, erscheint kräftig und spricht Deutsch mit russischem Akzent. Bei dem Überfall trug er schwarze, kurze Haare, ein hellgraues T-Shirt, eine dunkle Jogginghose und Sportschuhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05 11) 1 09 55 55 entgegen.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Ingo Rodriguez