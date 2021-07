Erst sprühte er ihm Pfefferspray in die Augen, dann griff er sich das Bargeld: Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagnachmittag einen 18-Jährigen an der Wilkenburger Straße attackiert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und den hilfsbereiten Passanten, die dem jungen Mann geholfen haben.