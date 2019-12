Hannover

Die Polizei sucht nach Zeugen für einen Raubüberfall in Hannover-Mittelfeld: Zwei bislang unbekannte Männer haben am Donnerstagmorgen in einer Spielhalle an der Straße Am Mittelfeld eine 41-jährige Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe und einem Messer bedroht. Anschließend forderten die maskierten Räuber Geld und konnten dann auch mit den erbeuteten Kasseneinnahmen unerkannt flüchten.

Laut Polizei sollen die beiden Männer zuvor gegen 8 Uhr mit tief in das Gesicht gezogenen Kapuzen in die Spielothek gekommen sein. Nach ihrer Flucht blieb eine sofortige Fahndung der Polizei mit mehreren Streifenwagen erfolglos. Deshalb bitten die Ermittler nun um Hinweise aus der Bevölkerung: Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Täter beide etwa 20 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und von südländischer Erscheinung. Beide sprachen bei dem Überfall Hochdeutsch, trugen schwarze Jacken, rote Oberteile und waren mit roten Kapuzen und dunklen Schirmmützen maskiert. Einer der Räuber hat eine kräftige Figur und war - bis auf die Kapuze - komplett dunkel gekleidet. Sein Komplize ist schlank und trug eine schwarze Jacke, eine dunkle Hose mit weißen Streifen sowie weiße Turnschuhe. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05 11) 1 09 55 55 entgegen.

Von Ingo Rodriguez