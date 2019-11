Hannover

Überfall mit bereitstehendem Fluchtfahrzeug: Zwei bislang unbekannte Männer haben am Sonnabendabend in der Innenstadt an der Straße Postkamp einem 40-Jährigen aufgelauert. Sie bedrohten ihn mit einem Messer und fuhren dann mit erbeuteter Geldbörse und Uhr in einem Auto davon. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, um die Täter und ihren Komplizen im Auto zu ermitteln.

Auf der Flucht das erbeutete Mobiltelefon verloren

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die beiden Räuber ihr Opfer gegen 22.10 Uhr auf einer Grünfläche nahe der Einmündung zur Nikolaistraße abgepasst. Als der 40-Jährige trotz der Drohung mit einem Messer nicht sein Geld herausgab, wurde er laut Polizei von einem der Täter durchsucht. Die beiden Männer nahmen schließlich seine Geldbörse, eine Uhr und sein Mobiltelefon an sich. Auf ihrer anschließenden Flucht entlang der Straße Postkamp verloren sie zwar das kurz zuvor erbeutete Smartphone. Trotzdem stiegen die Männer eilig in ein wartendes Auto ein, das umgehend in Richtung Nikolaistraße verschwand. Eine sofort eingeleitete Fahndung war nach Angaben der Polizei erfolglos.

Polizei bittet um Hinweise

Nun werden dringend Hinweise zu den beiden Tätern benötigt. Einer der Männer ist laut Polizei etwa 1,80 Meter groß, ungefähr 40 Jahre alt, wirkt gedrungen und hat auf der linken Wange einen Leberfleck. Zum Zeitpunkt der Tat trug er einen längeren Vollbart, eine blaue Jeans und eine schwarze Jacke. Unter einem seiner Handschuhe hat sich nach Angaben des Raubopfers deutlich ein Ring mit einem großen Stein abgezeichnet. Der Unbekannte soll mit seinem Komplizen auf Türkisch gesprochen haben.

Dieser ist etwa 1,60 Meter groß, knapp 25 Jahre alt und dünn. Er war beim Überfall mit einer schwarzen Jacke, eine dunklen Hose mit vielen Taschen, grünen Sportschuhen und Handschuhen bekleidet. Sein Gesicht war verdeckt. Auch er sprach Türkisch. Von dem Fahrer des Autos gibt es keine Beschreibung. Er fuhr einen Kleinwagen der Marke Volkswagen.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (05 11) 1 09 28 20 zu melden.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Ingo Rodriguez