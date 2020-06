Hannover

Die Bewohner der Region Hannover haben sich am langen Pfingstwochenende weitestgehend an die Corona-Regeln gehalten. Wie die Polizei auf HAZ-Anfrage mitteilt, verzeichneten die Beamten zwischen Freitag und Pfingstmontag lediglich 40 Verstöße, vor allem am Steinhuder Meer wurde es eng. Die Ermittler zeigten sich selbst erfreut darüber, dass die Pandemie trotz der jüngsten Lockerungen weiter ernst genommen würde. Allerdings: Fast 2000-mal mussten die Menschen freundlich an die Bestimmungen erinnert werden.

„Die Zahl der Verstöße ist für das lange Wochenende wirklich wenig“, sagt Behördensprecher Martin Richter. Die Beamten seien mitunter positiv überrascht gewesen, wie aufmerksam die Bürger trotz der abschwächenden Pandemie weiterhin seien. „Der Großteil verlief kooperativ und harmonisch“, sagt Richter. Am häufigsten bezogen sich die Verstöße erneut auf das Nichteinhalten des Mindestabstandes und nicht angelegte Mundschutze.

Steinhuder Meer : Polizei sperrt Zufahrtsstraßen

Am häufigsten schritten die Beamten am Steinhuder Meer ein. Das Ausflugsziel war so überlaufen, dass die Polizei die Zufahrtsstraßen ab Sonntagabend für das restliche Pfingstwochenende sperrte. Bei vielen Gästen habe es sich um Tagesbesucher gehandelt, die laut Richter nicht mehr so einfach ausweichen konnten. In Hannover selbst sei die Lage dagegen entspannter gewesen, da bei überfüllten Treffpunkten ausreichend andere Möglichkeiten zur Verfügung standen.

Allerdings musste die Polizei auch feststellen, dass es angesichts des schönen Wetters wieder vermehrt größere Gruppen ins Freie zieht. Das verdeutlichte vor allem die Zahl der geführten Ansprachen: 1975 Erinnerungen an Mindestabstände und Mundschutze standen den 40 Verstößen gegenüber. Mit 736 gab es am Pfingstmontag die meisten Ansprachen – gleichzeitig der sonnigste Tag des Pfingstfestes. Zum Vergleich: Am ebenfalls schönen Ostersonntag Mitte April führte die Polizei 600 Gespräche und registrierte 90 Corona-Verstöße.

Von Peer Hellerling