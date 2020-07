Überschaubarer Andrang: So läuft der erste tag im Testzentrum am Flughafen

Hannover

Die meisten Reisenden der Mittagsmaschine aus der serbischen Stadt Nis ignorieren am Donnerstag die Hinweisschilder sowie die entsprechenden Durchsagen, die sie zum Corona-Testzentrum der Johanniter am Flughafen Langenhagen führen sollen. Sie sind gleich zum Auto oder zur S-Bahn gegangen und mochten auch nicht über das Thema reden. Noch müssen sie sich nicht testen lassen, die Teilnahme ist einstweilen freiwillig.

Rückkehrer kommen vom Heimatbesuch

Serbien gehört laut Liste des Robert-Koch-Instituts zu den Corona-Risikogebieten, weil dort zuletzt die Fallzahlen stark angestiegen sind. Nis ist kein Touristenzentrum; diejenigen, die sich testen lassen, kommen in der Regel aus dem Heimaturlaub oder vom Verwandtenbesuch.

Die Maschine verfügt über eine Kapazität von 140 Plätzen. „Wir haben 14 Tests durchgeführt“, sagt Johanniter-Sprecherin Bettina Martin. Natasa Bitarevic und ihre Großmutter Miranka gehören zu denen, die sich testen lassen. „Wir machen das erstens aus Prinzip und aus Rücksicht auf unsere Familie. Wir wollen nicht unnötig eine zweiwöchige Quarantäne riskieren“, erklärt Natasa Bitarevic.

Bitte hier entlang zum Test: Schilder weisen in der Ankunfthalle den Weg. Quelle: Tim Schaarschmidt

Erste Tests bereits in der Nacht

Die ersten Tests hatten die Johanniter bereits zwischen 2.20 Uhr und 3.30 Uhr in der Nacht durchgeführt, als zwei Maschinen aus Izmir und Antalya in Langenhagen landeten. Die Türkei zählt ebenfalls zu den Risikogebieten. Hier waren es nach Angaben von Martin 70 von etwa 240 Reisenden, die zum Testzentrum kamen.

Die Johanniter waren mit dem Auftakt unter dem Strich zufrieden. „Die Stimmung war ruhig, die Reisenden blieben gelassen“, sagt Helge Vogelsang. Das Team am Flughafen könne nun noch Abläufe verbessern, bis die Corona-Tests zur Pflicht werden und mehr los sein wird im Zelt für die Registrierung und an den acht Testplätzen in vier Containern unmittelbar dahinter.

Die Reisenden bleiben gelassen“: Nur gut fünf Minuten dauert die Prozedur von Registrierung und Test. Quelle: Tim Schaarschmidt

Prozedur dauert gut fünf Minuten

Insgesamt dauerte die Prozedur von der Anmeldung über Handdesinfektion, Registrierung und Rachenabstrich für den eigentlichen Covid-19-Test pro Reisendem wenig länger als fünf Minuten – in der Nacht mit zeitweiligen Ausreißern nach oben. „Die Registrierung nahm etwas mehr Zeit in Anspruch. Wir werden eine Lösung finden“, sagt Vogelsang. Ohnehin hatten die gut ein Dutzend Mitarbeiter noch mit Vorbereitungen zu tun, brachten etwa für den Fall der Fälle weitere Gitter für das Schlangenmanagment in die Anlage am Terminal C.

Mallorca-Reisende zeigen Interesse

Zu beobachten war am Donnerstagmittag, dass sich mehr Reisende aus zeitgleich zurückkehrenden Flugzeugen aus Mallorca für den freiwilligen Test interessierten; auch ein Passagier, der aus Bulgarien gekommen war, suchte das Zentrum auf. Sie wurden vom Sicherheitsdienst freundlich abgewiesen: „Wenn Sie sich testen lassen wollen, gehen Sie bitte zu ihrem Arzt“. Die Flughafenstation der Johanniter, wo die Tests einstweilen kostenlos sind, bleibt Reiserückkehrern aus Risikoländern vorbehalten. Die Liste dieser Länder kann sich allerdings fast täglich ändern.

Warten auf die Pflicht zum Test Der Arbeitsaufwand im Corona-Testzentrum am Flughafen Langenhagen dürfte deutlich steigen, wenn die Prozedur für Reiserückkehrer aus Risikoländern Pflicht wird. Der Bund hat dies angekündigt, aber noch keinen genauen Termin genannt. Mit einer entsprechenden Verordnung ist Anfang kommender Woche zu rechnen. Noch nicht im Detail geklärt ist etwa, wer die Kosten für die Tests trägt. An der bisher favorisierten Variante, dass dies nicht die Reisenden sind, gibt es Kritik aus Teilen der Politik. Des weiteren muss noch festgelegt werden, wie genau mit eventuellen Testverweigerern zu verfahren ist. Je nach Verkehrsaufkommen rechnet das Gesundheitsamt der Region Hannover mit bis zu 800 Pflichttests pro Tag. Das Zentrum der Johanniter am Flughafen ist rund um die Uhr besetzt.

Von Bernd Haase